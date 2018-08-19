Ayvalık'ta Koray Avcı coşkusu

Tuncel YILMAZ/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Ayvalık ilçesinde sahne alan ünlü sanatçı Koray Avcı, şarkılarını Ayvalıkgücü Belediyespor\'a destek için seslendirdi.

Ayvalık Belediyesi’ne ait Açık Hava Tiyatrosu’nda dün gece gerçekleşen konserde Ayvalıkgücü Belediyespor Kulüp Başkanı Güngör Sezer, kırmızı-beyazlı kulübün yöneticileri, teknik heyet ve sporcular da yaklaşık 5 bin kişilik seyircinin arasında yer aldı. Eski ve yeni şarkılarıyla izleyenlere unutulmaz bir gece yaşatan Koray Avcı yaklaşık 3 saat süresince sahnede kaldı. Açık Hava Tiyatrosu’nu dolduran binlerce hayranıyla şarkı aralarında esprili sohbetler etmeyi de ihmal etmeye Koray Avcı, Bölgesel Amatör Lig’de top koşturan Ayvalıkgücü Belediyespor’un yeniden profesyonel lige çıkacağına inandığını söyledi.

Konser sonunda ayakta alkışlanan Avcı’nın özellikle son albümü Senin İçin Değer’de yer alan parçalarını ise Ayvalıklı hayranlarıyla birlikte seslendirdi.

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