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Yaşam

Ayvalık'ta orman yangını

Şeytan Sofrası olarak bilinen bölgenin alt kesimlerinde çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

19 Eylül 2020 23:30

Balıkesir’in Ayvalık ilçesine bağlı Beydağ mevkisinde orman yangını çıktı. Ekipler yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Edinilen bilgiye göre, saat 21.30 sıralarında Ayvalık'ta Şeytan Sofrası olarak bilinen bölgenin alt kesimlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların durumu bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve Orman İşletme Müdürlüklerine bağlı ekipler, arazözler, iş makineleri ile müdahale devam ediyor. Rüzgarın da etkisiyle söndürme çalışmaları güçlükle yürütülürken, çevredeki evler tahliye edildi.

Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.

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