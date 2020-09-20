Ayvalık Şeytan Sofrası bölgesindeki yangın kontrol altın alındı: Yaklaşık 80 hektar orman kül oldu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde meydana gelen orman yangını ekipleri zorlu çalışması ile saat 03.40’ta kontrol altına alındı. Yaklaşık 80 hektarlık ormanlık alanın yandığı tahmin ediliyor.

Saat 21.30'da Şeytan Sofrası mevkiinde başlayan yangın şiddetli rüzgârında etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yanı sıra Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri müdahale etti.

Balıkesir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, şöyle denildi:

“Balıkesir İli Ayvalık İlçesi Küçükköy Mahallesi Badavut Mevkiinde Cumartesi günü saat 20.30'da ormanlık alana yakın bir yerde başlayan yangının orman alanına sirayet etmesi ve rüzgârın kuvvetli esmesi nedeniyle sıçrayarak yayılmasına neden olmuştur.

Yangın, Şeytan Sofrası olarak bilinen tepelik alanın alt kısmında başlayıp sahil bandına doğru ilerlemiştir. Şu ana kadar yaklaşık 80 hektarlık ormanlık alanın yandığı tahmin edilmektedir. Yangın, bölgede bulunan yerleşim yeri ve meskenlere sıçramadan durdurulabilmiştir. İlk andan itibaren etkili bir şekilde çok sayıda arazöz, iş makinesi ve personel ile müdahale edilen yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmamıştır. Söndürme çalışmalarına devam edilmekte olup, kısmen kontrol sağlanmıştır. Rüzgârın hızını kaybetmemesi ve zaman zaman yön değiştirmesi sebebiyle çalışmalar büyük bir titizlikle yangını bütün yönlerden kontrol altına almak amacıyla sürdürülmektedir.

İlk tespitlere göre yangının ormanlık alana yakın bir noktada aşırı rüzgârın etkisiyle elektrik iletim hatlarındaki kopma nedeniyle çıktığı yönünde bilgiler elde edilmiştir.”

60 arazöz, 4 dozer ve 300 ateş savaşçısı..

Bölgede çok sayıda ekip soğutma çalışmalarına şiddetli rüzgara rağmen devam ediyorlar. Yangına Balıkesir ve çevre illerden 60 arazöz, 4 dozer ve 300 ateş savaşçısı ile müdahale edildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri de yangına yoğun bir şekilde tüm güçleri ile müdahale ettiler.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz: Kontrol altına alındı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Hakkıbey Yarımadası’nda meydana gelen orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı. Ekiplerin görevlerinin başında olduğunu belirten Başkan Yılmaz, “Gerekli tüm müdahaleler yapılıyor. Çok şükür ki yangın kontrol altına alındı. Can kaybı ve yaralı olmaması en büyük tesellimiz. Zarar gören alanların eski haline dönmesi için gerekli çalışmaları en kısa sürede başlatacağız” dedi.

Bakan Pakdemirli: Tamamen kontrol altına alınmıştır

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de, "#Ayvalıktaki yangın, Orman Genel Müdürlüğü ekiplerimizin etkili müdahalesi ve Belediyelerimizin de desteğiyle tamamen kontrol altına alınmıştır. Yangında yerleşim yerlerinde herhangi bir hasar meydana gelmemesi için büyük çaba sarf edilmiş ve bunda da başarılı olunmuştur. Ekiplerimiz soğutma çalışmalarına devam etmektedir" dedi.