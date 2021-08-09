Ayvalık Müzik Festivali 7. kez düzenlenecek

Prof. Dr. Filiz Ali’nin öncülüğünde 23 yıl önce kurulan Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi tarafından düzenlenen Ayvalık Müzik Festivali, bu yıl yedinci kez 10-19 Ağustos tarihleri arasında Ayvalık’ta gerçekleştiriliyor.

Geçtiğimiz yaz Covid-19 pandemisi nedeniyle gerçekleştirilemeyen festival, bu yıl 10 Ağustos Salı akşamı saat 21'de Şef Cem Mansur yönetimindeki Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası'nın (TUGFO) konseri ile başlayacak.

Ayvalık 7. AIMA Müzik Festiveli programı

10 Ağustos Salı

Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası (TUGFO) Konseri

Yer: Ayvalık Amfi Tiyatro

Saat: 21.00

13 Ağustos Cuma

Anadolu Nefesli Beşlisi Konseri

Yer: Sabancı Üniversitesi Küçükköy Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi Sahnesi

Saat: 21.00

14 Ağustos Cumartesi

A Capella Boğaziçi Konseri

Yer: Cunda Taksiyarhis Kilisesi Rahmi M. Koç Müzesi Bahçesi

Saat:19.00

17 Ağustos Salı

Cello Paradiso Konseri

Yer: Alibey Adası Kültür Merkezi

Saat: 20.30

18 Ağustos Çarşamba

Genç Yetenekler Konseri

Yer: AIMA Haluk Barutçuoğlu Evi

Saat: 20.30

19 Ağustos Perşembe

Flapper Swing Jazz Band

Yer: Ayvalık Cumhuriyet Meydanı

Saat: 20.30.