Ayvalık halkı: Mera alanı maden şirketi tarafından atık sahası olarak kullanılmak isteniyor; "BİLFER köyümüzden elini çek! Burayı terk et"

Ayvalık’ın Karaayıt Köyünde il mera komisyonu tarafından mera alanlarının maden şirketleri tarafından atık sahası olarak kullanılmasının önünü açan karara karşı çıkıldı. Ayvalık Belediye Başkan Mesut Ergin, "Ayvalık, demir madenleriyle, kötü pirina kokularıyla anılmasın” çağrısında bulundu.

Ayvalık Belediyesi meclis üyeleri, Karaayıt Muhtarı Bayram Kaçar, Karaayıt halkı, başkan yardımcıları, birim müdürleri, Ayvalık Kent Konseyi, Ayvalık Tabiat Platformu, Gömeç Çevre Platformu, Bursa Su Platformu ve Atatürkçü Düşünce Derneği temsilcilerini de destek verdiği basın açıklaması Karaayıt Köy Meydanı’nda gerçekleştirildi. Konuşması sık sık sloganlar ile kesilen Ayvalık Belediye Başkan Mesut Ergin, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü artık ağız tadıyla kutlanacağı günleri görmek istediklerini söyledi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Başkan Ergin, “Şenlikler düzenleyerek fidan dikeceğimiz, çiçek ve tohum dağıtacağımız etkinliklerin yaşanacağı bu özel günlerde, ya Ayvalık Adaları Tabiat Parkı sınırları içinde yapılacak olan günübirlik tesisleriyle ilgili ihalenin iptali için yollara dökülüyoruz, ya Karakoç Deresinin sulak alan statüsünde kalması için mücadele ediyoruz, ya kentin üstüne bir kabus gibi çöken pirina kokusu yayan fabrikanın önünde eylem yapıyoruz ya da bugün burada bulunmamızın nedeni olan mera alanlarının madencilere teslim edilmesini protesto etmek için buluşuyoruz” dedi.

"Ayvalık, demir madenleriyle, kötü pirina kokularıyla anılmasın”

Konuşmasını, “Tüm bunlar yetmiyormuş gibi: son bir yılda, patlayan pirina havuzları/yıkılan demir madeni duvarları/orman yangınları/hortumlar/fırtınalar/afetler/batan yüzlerce tekne/mağdur olan emekçiler/gazete sayfalarında/televizyon/ekranlarında ve sosyal medyada artık bu haberlerle anılmak istemiyoruz” diyerek sürdüren Başkan Ergin, “22 adası/ tabiat parkları/doğal güzellikleri/pırlanta kumsalları/birbirinden güzel koyları/ mezeleriyle ünlü mutfağı/papalinası/ zeytini/zeytinyağı/sabunu/kırmızı mercanlar gibi sualtı zenginlikleri/tarihi kent dokusuyla gündemde kalmak istiyoruz. Ayvalık, demir madenleriyle, kötü pirina kokularıyla anılmasın” dedi.

"Alınan karardan hızlı bir şekilde geri dönülmesini istiyoruz"

Karaayıt Meydanı’nda, mera konusunda on gün içinde alınan iki ayrı karara tepkileri dile getirmek için bir araya gelindiğini hatırlatan Başkan Ergin, “Karaayıt’ta hayvancılıkla geçimini sürdüren vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu bir kez daha ifade etmek isterim. Pandemi yasaklarının başladığı ilk gün alınan bu son kararı, belli güç odaklarının dayatmasıyla her türlü izahtan uzak ve tamamen keyfi bir uygulama olduğu inancıyla kınıyor, alınan karardan hızlı bir şekilde geri dönülmesini istiyoruz” diye konuştu.

"Maden şirketine hizmet ediliyor"

Mevcut duruma ve gereksinimlere aykırı olan, bölge insanına değil de maden şirketine hizmet ettiği apaçık ortada olan bu karara karşı hukuksal zeminde mücadelenin sürdürüldüğüne değinen Başkan Ergin şöyle devam etti:

“Yakın zamanda yine bu madenciliğe ait atık/pasa depolama sahasında meydana gelen göçük nedeniyle tonlarca atık hemen yanı başındaki dereye taşmış, derenin taşıdığı bu zehirli atık Madra Barajı’na kadar taşınmıştır. Sulama amaçlı olarak kullanılan bu barajdan da tarımsal ürünlere karışması ve bu ürünleri kullananların sağlığı için risk oluşturması söz konusudur. Madende cevherin işlenmesi için kullanılan kimyevi maddeler ile bunların atıklarının tesisin yanındaki Karaayıt Mahallesi’nde yaşayan köylülerimizi zehirlediği, atıkların kaynak suyuna karıştığı, bu mahallemizde kanser vakalarının büyük bir artış gösterdiği sıklıkla dile getirilen sonuçlar. Bu karara karşı da Belediyemiz tarafından ÇED raporunun iptali istemli olarak İdare Mahkemesi’nde davası açılmış olup bu dava halen sürmektedir. Bu dava ile ÇED raporunun iptali istemi için öne sürdüğümüz belli başlı gerekçelerden biri de atık sahası yapılmak istenen bölgenin Karaayıt Köyü’nün mera alanı içinde kalıyor olması ve bu bölgede hayvancılık yapan köylülerimizin tarımsal faaliyetlerini sürdürebilmeleri için bu meranın elzem oluşuydu.

"Mera alanı maden şirketi tarafından atık sahası olarak kullanılmak isteniyor"

Nitekim Mera Komisyonu tarafında bölgede yapılan incelemelere bağlı olarak yine bölgede yaşayan köylüler ve bunların yetiştirdiği büyük/küçükbaş hayvan sayısı gözetilerek maden şirketi tarafından atık sahası olarak kullanılmak istenen alanın mera vasfını sürdürmesinin gerekli olduğu Nisan 2021 tarihinde kararı verilmişti.”

Ayvalık Kent Konseyi Başkanı Halil Coşkun da yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“5 Haziran Çevre günü için buradayız. Daha güzel yaşam için toplanmış bulunuyoruz. Her geçen gün Karaayıt köyü yaşanmaz hale geliyor. Soluk alamıyoruz evlerimizde oturamıyoruz. 2008’den bu zamana kadar içtiğimiz su, soluduğumuz hava, ektiğimiz ürün, hayvanlarımız günden güne kötüye gidiyor. Çocuklarımız yaşlılarımız maden ocağından zarar görmektedir. Tozundan sesinden havasından köyde duramaz olduk. Maden sahasının çöplüğü haline geldik. Bizler feryat ettikçe üzerimize maden atığı ile bizleri görmek isterler en son mera yerimizi aldılar. Köyü terk etmeye zorluyorlar. Bizler burada doğduk burada yaşayacağız, burada gömüleceğiz. 'BİLFER köyümüzden elini çek! Burayı terk et.' Bayram muhtar yanımızda olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz daha güzel bir yaşam için toplanmış bulunuyoruz. Karaayıt yaşanmaz hale gelişiyor soluk alamıyoruz evlerimde oturamıyoruz içtiğimiz su soluduğumuz hava günden güne kötüye gidiyor çocuklarımız tozundan havasından zarar görüyor köyümüz çöplüm haline getirildi.”