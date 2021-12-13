Ayvalık Belediye Başkanı Ergin'den atık döküm sahasının çökmesiyle ilgili açıklama: Sağlık için riskli

Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Karaayıt köyündeki Madran Barajı'na yalnızca 3 kilometre mesafedeki demir madeninin atık döküm sahası bir kez daha çöktü. Ayvalık Belediye Başkanı CHP'li Mesut Ergin, "Yakın zamanda yine bu madenciliğe ait atık, pasa depolama sahasında meydana gelen göçük nedeniyle tonlarca atık hemen yanı başındaki dereye taşmış, derenin taşıdığı bu zehirli atık Madra Barajı’na kadar taşınmıştır. Sulama amaçlı olarak kullanılan bu barajdan da tarımsal ürünlere karışması ve bu ürünleri kullananların sağlığı için risk oluşturması söz konusudur" dedi.

Geçtiğimiz pazar günü yaşanan yağışlar sonrası tekrar göçme meydana gelirken maden atıkları suya karıştı. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, belediye olarak Balıkesir Çevre İl Müdürlüğü'ne ihbarda bulunduklarını söyledi.

Başkan Ergin, suya kimyevi madde bulaşıp bulaşmadığının kontrolünü yapmak üzere barajdan alınan numuneleri Balıkesir Çevre İl Müdürlüğü’ne gönderdiklerini belirterek, "Ayvalık Belediyesi olarak yasal yollar ile de konunun takipçisiyiz. Karaayıtlı hemşehrilerimizle dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz. Yakın zamanda yine bu madenciliğe ait atık/pasa depolama sahasında meydana gelen göçük nedeniyle tonlarca atık hemen yanı başındaki dereye taşmış, derenin taşıdığı bu zehirli atık Madra Barajı’na kadar taşınmıştır. Sulama amaçlı olarak kullanılan bu barajdan da tarımsal ürünlere karışması ve bu ürünleri kullananların sağlığı için risk oluşturması söz konusudur" dedi.

Faaliyetini 11 yıldır sürdüren Bifer Demir Zenginleştirme Tesisi'nin atık depolama alanı olarak kullandığı pasa tepesi, yoğun yağışın ardından geçtiğimiz Ocak ayında çökmüştü.