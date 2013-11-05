Aytaç Yalman'dan 'O koltukta ne işin var diyen' Çetin Doğan'a: Haddini bil!

Balyoz Darbe Planı davasında darbeye eksik teşebbüsten 20 yıl hapis cezası alan, eski 1. Ordu Komutanı Emekli Orgeneral Çetin Doğan’ın 2003’teki seminer için dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman’ın yaptığı açıklamaya cevap vermesi üzerine, Yalman’dan Çetin Doğan’a aynı sertlikte bir yanıt geldi.

Yalman’ın “3 günlük seminerin bir gününde emrime aykırı olarak, EMASYA Planı’nın görüşüldüğünü, seminere gönderdiğim müşahit generalden öğrendim” sözleri üzerine Çetin Doğan, “Haberim yok’ diyorsa, Kara Kuvvetleri Komutanlığı koltuğuna niçin oturdu, anlamış değilim. TSK’da başıbozukluk söz konusu değildir, orası Yeniçeri Ocağı değildir” görüşünü dile getirdi. Bunun üzerine Milliyet gazetesine konuşan Aytaç Yalman da “O koltuğa layık olanlar oturur. Layık olmayanlar oturamaz. Hatayı kabul etsin, arkadaşlarına daha fazla kötülük etmesin... Herkes haddini bilecek. Haddini aşmasın. Kahramanlık gösterisi yapmaya da kalkışmasın. Bir orduda emre itaatsizlik edilirse, o ordu yeniçeri ocağına döner" ifadelerini kullandı.

Doğan: Yalman’ın o koltukta ne işi var

Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı ile Genelkurmay 2. Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir’in de aralarında bulunduğu 103 sanıklı, Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 28 Şubat davasının da sanığı olan dönemin 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan, dünkü celsede konuştu.

Duruşmada, “Balyoz davası ile 28 Şubat Davası’nı ilişkilendirmesi” üzerine söz alan emekli Orgeneral Çetin Doğan, Yalman’ın “3 günlük seminerin bir gününde emrime aykırı olarak, EMASYA Planı’nın görüşüldüğünü, seminere gönderdiğim müşahit generalden öğrendim” ifadelerini eleştirdi. Doğan, şunları söyledi:

“Aytaç Yalman senaryo göndermiş seminere. Seminerde bunu oynamayın demedi, başka zaman oynayın dedi. ‘5-7 Mart tarihlerinde ise ‘Kuvvet 2010 göndereceğim, bunu oynayın’ dedi. Irak Tezkeresi’yle meşgul olduğundan bu Kuvvet 2010 Planı’nı gönderemediler. O dönemin Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı İlker Başbuğ tarafından olasılığı en yüksek senaryo gönderilmiştir. ‘Benim haberim yok’ diyorsa, Kara Kuvvetleri Komutanlığı koltuğuna niçin oturdu, anlamış değilim. TSK’da emir komuta zincirine isyan etme hakkı yoktur, başıbozukluk söz konusu değildir, orası Yeniçeri Ocağı değildir.”

Doğan, “Aytaç Yalman neden şimdi konuştu” sorusuna da, “Kendisine yönelecek muhtemel bir soruşturmayı önlemek için olabilir” yanıtını verdi.

Yalman: Layık olmasaydım oturmazdım

Balyoz Harekat Planı’nın yapıldığı dönemde Kara Kuvvetleri Komutanı olan emekli Orgeneral Aytaç Yalman, yaptığı açıklamalarına cevap veren Balyoz davası sanığı ve dönemin 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan’a sert tepki gösterdi.

Yalman, Doğan’ın “Haberim yok’ diyorsa, Kara Kuvvetleri Komutanlığı koltuğuna niçin oturdu, anlamış değilim. TSK’da başıbozukluk söz konusu değildir, orası Yeniçeri Ocağı değildir” sözlerini değerlendirdi. Milliyet'in haberine göre Yalman, şunları söyledi:

“O koltuğa layık olanlar oturur. Layık olmayanlar oturamaz. Hatayı kabul etsin, arkadaşlarına daha fazla kötülük etmesin. Ben daha fazla konuşmuyorsam, bazı arkadaşlarımı incitmek istemediğimdendir. Herkes haddini bilecek. Haddini aşmasın. Kahramanlık gösterisi yapmaya da kalkışmasın. Bir orduda emre itaatsizlik edilirse, o ordu yeniçeri ocağına döner. Ben TSK’yı daha fazla zor durumda bırakmamak için konuşmuyorum. Bazı arkadaşları üzmemek için konuşmuyorum ama benim sabrımı zorlamasın. Yalan yanlış bilgilerle toplumda fikir karışıklığı yaratmaya devam ediyor.”