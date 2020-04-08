Aytaç Yalman'ın eşi Belma Yalman da Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman'ın eşi Belma Yalman da Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

İhlas Haber Ajansı 15 Mart'ta hayatını kaybeden eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman'ın eşi Belma Yalman'ın da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. Ayrıca Koronavirüs nedeniyle tedavi gören Aytaç Yalman’ın korumasının hastaneden taburcu olduğu öğrenildi.

Zatürre teşhisiyle yatırıldığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (eski GATA) hayatını kaybeden eski Jandarma Genel Komutanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Aytaç Yalman'ın ölümünün ardından Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Belma Yalman da bir süredir Haydarpaşa GATA'da tedavi görüyordu.