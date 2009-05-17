Aysun’la Aysu’nun kedi kavgası

Baceoğlu kavganın nedenini şöyle açıkladı: "Aysun alerjisi olduğu için kedisi Pıtır'ı bana bıraktı. 'Mama ve veteriner masraflarını ben öderim' dedi. Ancak o gün bugündür Pıtır'ı ne aradı ne sordu. Ben ayda kedi için 500 TL masraf ediyorum. Bundan sonra Pıtır'ı ancak rüyasında görür."Aysun Kayacı ise Baceoğlu'nun sözlerine aldırmadığını belirterek "Bunu basına neden anlatıyor ki? Ne gerek vardı bir gazeteciye bunu söylemeye. Bunu sakın haber yapmayın" dedi.