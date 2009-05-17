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Aysun’la Aysu’nun kedi kavgası

Ünlü manken Aysu Baceoğlu eski meslektaşı Aysun Kayacı ile kedi yüzünden kavga etti.

17 Mayıs 2009 03:00

Ünlü manken Aysu Baceoğlu eski meslektaşı Aysun Kayacı ile kedi yüzünden kavga etti.

Baceoğlu kavganın nedenini şöyle açıkladı: "Aysun alerjisi olduğu için kedisi Pıtır'ı bana bıraktı. 'Mama ve veteriner masraflarını ben öderim' dedi. Ancak o gün bugündür Pıtır'ı ne aradı ne sordu. Ben ayda kedi için 500 TL masraf ediyorum. Bundan sonra Pıtır'ı ancak rüyasında görür."

Aysun Kayacı ise Baceoğlu'nun sözlerine aldırmadığını belirterek "Bunu basına neden anlatıyor ki? Ne gerek vardı bir gazeteciye bunu söylemeye. Bunu sakın haber yapmayın" dedi.

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