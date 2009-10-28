Aysun kaptan 'Diva'yla buluştu

Somali’de korsanlar tarafından kaçırılan ve 89 gün rehin tutulduktan sonra serbest bırakılan ‘Horizon-1’ adlı geminin 4’üncü kaptanı Aysun Akbay, dün öğle saatlerinde İzmir’e geldi. Kurban kesilerek karşılanan, ailesiyle sarılıp özlem gideren Aysun Akbay, en çok özledim dediği köpeği Diva ile hasret giderdi.



Evinde kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Akbay, “Çok zor, kötü günler geçirdim. Şimdi dinlenmek istiyorum, arkadaşlarımla vakit geçirip bahçede oturmak istiyorum. Bu kadar büyük ilgi göreceğimi bilmiyordum. Bir daha Aden'e gitmeyeceğim ama mesleğime kesinlikle devam edeceğim. Korsanlar bana çok iyi davrandılar. İlk zamanlar öldürüleceğimizi zannettik ama daha sonra kötü davranmadıklarını görünce rahatladık. Yatağımı, annemin yemeklerini ve Kordon'u çok özledim” diyerek sevincini dile getirdi.



Dünyanın en mutlu ailesi



Kızlarını uzun bir aradan sonra evlerinde görmenin mutluluğunu yaşayan Özcan ve Şerife Akbay çifti de sevinçlerini dile getirdi. Baba Akbay, “Hep birlikte çok zor günler geçirdik. Ama sonunda sağ salim kavuştuk. Dünyanın en mutlu ailesiyiz. Bir daha kesinlikle böyle bir şey yaşamak istemiyoruz. Mesleğine devam edip etmeyeceğine kendisi karar verir” dedi. Anne Şerife Akbay ise “Çok mutluyum. Onun istediği tüm yemekleri yapacağım. O benim biricik kızım” dedi.



