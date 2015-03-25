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Ayşen Gruda: Telif hakkımı istiyorum, ev borcunu ödeyemiyorum

Yeşilçam'ın efsane ismi Ayşen Gruda katıldığı gecede açıklamalarda bulundu

25 Mart 2015 14:37

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Ayşen Guruda, "Telif hakkımı istiyorum. Evimin borcunu ödeyemiyorum. Bunun dünyada çok örneği var ben de hakkım olan telifi istiyorum" dedi.

Sinema dünyasından 200 kişi, ‘Türk sinemasının en iyi 10’lar’ını seçti. Sinemanın en iyi ‘10 drama filmi’, ‘10 komedi filmi’, ‘10 yönetmeni’, ‘10 drama kadın oyuncusu’ gibi 11 kategoride belirlenen isim ve yapımlara ödülleri önceki gece CVK Bosphorus Park Hotel’de düzenlenen törenle verildi.

Gecenin davetlileri arasında yer alana Ayşen Gruda 'En İyi 10 Komedi Kadın Oyuncu' ödülünün sahibi oldu.

 

'Hakkımı istiyorum'

 

Tosun Paşa, Gırgıriye, Çiçek Abbas ve Hababam Sınıfı gibi Türk Sineması'nın unutulmaz filmlerinde rol alan usta sanatçı; "Telif hakkımı istiyorum. Evimin borcunu ödeyemiyorum. Bunun dünyada çok örneği var ben de hakkım olan telifi istiyorum"dedi.

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