Ayşen Gruda: Ne faşist kadınmışım!

Ünlü oyuncu Ayşen Gruda, yıllar önce torunu ile arasında geçen bir diyaloğu yazdı. Torununun çirkin bir kediyi himaye etmesi üzerine "Ay niye aldın bunu, pek de çirkinmiş" dediğini söyleyen Gruda, torununun yanıt olarak "Anneanne sen de çirkinsin, sana da araba çarpsa bakmayacak mıyız?" dediğini söyledi. Cevap üzerine kendi kendine “Ne faşist kadınmışım” dediğini aktaran Gruda, “Güzeli kurban ediyoruz ama çirkini dışlıyoruz” ifadesini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde Adana Altın Koza Film Festivali’nin onur ödülüne layık görülen ve en çok istediği şeyin "Tayyip Erdoğan’ın bir kahkaha atması" olduğunu söyleyerek "Ben ona kahkaha attırırım. Bir kahkaha atsın bütün vücudu, sinir uçları rahatlayacak. Bir kahkaha atsın veya bir kedi alsın" diyen Gruda'nın "Akıldane" dergisine yazdı. Gruda'nın dergide aktardığı hikaye özetle şöyle:

“Bir gün setten dönmüşüm, torunum Emre aradı: ‘Anneanne, yolda araba çarpmış bir kedi gördüm, veterinere götürdüm, tedavisini yaptırdım. Anneme götürdüm, o da temizledi eve aldı’ dedi.

‘Peki gelir bakarım’ dedim. Kediyi gördüm, bayağı çirkin bir şey, ‘Ay niye aldın bunu, pek de çirkinmiş’ dedim.

‘Anneanne sen de çirkinsin, sana da araba çarpsa bakmayacak mıyız?’ dedi.

Ne faşist kadınmışım dedim kendime. Güzeli kurban ediyoruz ama çirkini dışlıyoruz, asıl onları almak lazım.”