Aysel Tuğluk: Kobanê düşerse çözüm süreci biter

Suriye sınırındaki Çaykara Köyü'nde Kobanê'ye destek eylemine katılan Van Bağımsız Milletvekili Aysel Tuğluk, çözüm sürecinin geleceğinin Kobanê'ye bağlı olduğunu ve Kobanê'nin düşmesi durumunda çözüm sürecinin de biteceğini söyledi.

Van Bağımsız Milletvekili Aysel Tuğluk'un yanı sıra HDP Şanlıurfa milletvekilleri İbrahim Binici ve İbrahim Ayhan'ın da bulunduğu destek eyleminde kalabalık grup, Kobanê'ye karşı barış zinciri oluşturdu.

'Kobanê ile çözüm süreci bir aradadır'

Kalabalığı seslenen milletvekili Aysel Tuğluk, çözüm sürecinin geleceğinin Kobanê'ye bağlı olduğunu belirterek, şöyle dedi: "Kobanê'de sadece YPG ve YPJ'nin direnmiyor. Topyekûn bir direniş gerçekleşiyor. Kobanê düşerse, Kobanê kaybederse insanlık kaybeder. Bu nedenle Kobanê, 'Düştü düşecek' diyenlere buradan diyoruz ki; Kobanê düşmeyecek, düşürmeyeceğiz. Kürtlerle barışacağını söyleyen AKP iktidarı hala IŞİD'i destekliyor. Hâlâ bu ülkenin Cumhurbaşkanı 'Niye bu kadar Kobanê'nin üzerinde duruyorsunuz' diyor. Kobanê ile çözüm süreci bir aradadır. Kobanê yoksa çözüm süreci de yoktur. Bunu böyle bilmelerini istiyoruz."

'ABD bile bu iradeyi tanımak zorunda kaldı'

Hükümete Kürtlerle ilgili politikasını netleştirme çağrısında bulunan Tuğluk, şunları söyledi: "Bakın ABD bile bu iradeyi tanımak zorunda kaldı. İşte peşmerge Kobanê'ye bu direnişe katıldı. AKP iktidarına diyoruz ki sen Kürtlerle barışacak mısın, savaşacak mısın? Sen Kürtlerle kardeşleşecek mi düşmanlaşacak mısın? Artık bunun kararını verin diyoruz. Kobanê'ye dönük düşmanca politikalar devam ederse hiçbir Kürdü barışa inandıramazsınız? Bütün dünya bu devrimi sahiplenmişken, bu düşmanlık niye diye soruyoruz.



Çıkıp söylüyorlar 1 Kasım'da sokağa çıkanlara gerekeni yapacağız diye. Şunu bilin ki her koşulda ve şartta zulme ve barbarlığa karşı direniş halinde olacağız. Biz de buradan diyoruz ki çünkü Kobanê'nin kaybetmesi durumunda herkesin kaybedeceğini tekrar açıklıyoruz."





Açıklamanın ardından toplanan grup sık sık Kobanê ve YPG sloganlarını atarak bir süre barış nöbetini sürdürdü. Basın açıklaması nedeniyle polis ve jandarma sınır hattından yoğun güvenlik önlemi aldı.