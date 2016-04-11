Ayşe Özyılmazel'den Ali Ağaoğlu'na 250 bin liralık hakaret davası

Ayşe Özyılmazel, işadamı Ali Ağaoğlu’na 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.
Avukatı Altın Mimir aracılığıyla İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvuran Özyılmazel dava dilekçesinde 25 Şubat 2016 günü köşesinde yayımlanan “Türk dizilerinin sebep olduğu 10 şey” başlıklı yazısının ardından Ağaoğlu’nun e-posta hesabından ağır hakaretler içeren mesaj aldığını iddia etti.
Hürriyet'te yer alan habere göre, Özyılmazel’in avukatı, “Ali Ağaoğlu müvekkilime, ‘ahlaksız, iffetsiz’ anlamına gelecek şekilde açıkça hakaret etmiştir. Ağaoğlu’ndan Özyılmazel’inkişilik haklarına yönelik aşağılayıcı, küçük düşürücü hakaret içerikli sözler kullanması nedeniyle 250 bin liramanevi tazminatın tahsilini talep ediyoruz” dedi.
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