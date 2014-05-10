Ayşe Nur Zarakolu Düşünce ve İfade Özgürlüğü Ödülleri sahiplerini buldu

İnsan Hakları Derneği (İHD) tarafından bu sene 12’ncisi düzenlenen ‘Ayşe Nur Zarakolu Düşünce ve İfade Özgürlüğü Ödülü’ sahiplerini buldu. Ödül 5 farklı konuda 6 kişiye verildi. Gezi olaylarında hayatını kaybedenler adına Berkin Elvan, Gezi olayları sırasında polis şiddetine maruz kalıp yaralananlar adına polisin attığı gaz fişeği sonucu sağ gözünü kaybeden Çağdaş Küçükbakkal, Gezi’de gönüllü olarak yaralananlara müdahale eden doktorlar adına Dr. Erenç Yasemin Dokudan ile Dr. Serccan Yüksel, tutuklu gazeteciler adına halen KCK basın davasında tutuklu olarak yargılanan Yüksel Genç ve yazdığı “Bireyselleşme ve Demokrasi Gezi Fenomeni” isimli kitabı yüzünden hakkında dava açılan Gazeteci-Yazar Erol Özkoray ödül alan isimler.

Ödüller ‘Gezi’cilere ve tutuklu gazetecilere

Her sene Ayşe Nur Zarakolu’nun doğum günü olan 9 Mayıs’ta verilen ödül, bu sene de İHD İstanbul Şube salonunda düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Törene, Türkiye İnsan Hakları Vakfı (THİV) Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, Ayşe Nur Zarakolu’nun oğlu Deniz Zarakolu, Berkin Elvan'ın babası Sami Elvan, Gazeteci-Yazar Erol Özkoray’la birlikte çok sayıda kişi katıldı. Açılış konuşmasını yapan İHD Merkez Yürütme Kurulu üyesi Hulusi Zeybel, Ayşe Nur Zarakolu Düşünce ve İfade Özgürlüğü Ödülü"nü her yıl düşünce ve ifade özgürlüğünü kullanırken yargılanmış, şiddete uğramış, zarar görmüş insanlara verdiklerini ve bu sene ödül verilen kişi sayısının normalden fazla olduğunu belirtti. Zeybel’in ardından söz alan İHD İstanbul Şube başkanı Ümit Efe de “Ayşe Nur Zarakolu Düşünce ve İfade Özgürlüğü Ödülü, aynı zamanda insanın ve özgürlüğün bir ifadesi onun mücadelesinin bir simgesi” dedi.

İlk ödül Gezi olaylarında yaşamını yitirenler adına Berkin Elvan’a verildi. Ödülü Berkin’in babası Sami Elvan aldı. Elvan “Bu ödülü Gezi’de hayatını kaybeden bütün çocuklarımız adına alıyorum. Görüyoruz ki bu ülkede düşüncesini fikrini haykırmak isteyenlerin başına bir şey gelmek zorunda. Yunanistan’da öldürülen Alexis'in sorumluları cezalandırılıyor başbakan yardımcısı istifa ediyor. Ama bizim ülkemizde düşüncesini ifade eden çocuklarımızı öldürülenler ödüllendiriliyor. Ama Berkin’in cenazesinde gördük ki, Berkin aslında birlik ve beraberliğin ne kadar önemli olduğunu gösterdi” dedi. İkinci ödül ise Gezi’de polisin attığı gaz fişeğinin gözüne gelmesi sonucu sağ gözünün görme yetisini kaybeden Çağdaş Küçükbakkal’a verildi. Küçükbakkal da “Bu ödülü, Gezide direnen, barikat başlarında nöbet tutan, çatışmada uzuvlarını kaybeden, kafatsları parçalanan arkadaşlarım adına alıyorum” dedi. Daha sonra Gezi olayları sırasında yaralıları tedavi etmek için gönüllü olarak çalışan doktorlar adına ödülü ise Bezmi Alem Cami'nde yaralıları tedavi ettikleri için haklarında dava açılan Dr. Sercan Yüksel ile Dr. Erenç Yasemin Dokudan aldı. Doktorlar, ödüllerini bütün ‘sokak hekimleri’ adına aldıklarını belirttiler.

Türkiye'de bu seneki basın üzerindeki baskı ve sansüre, hapsetmelere karşı, tutuklu gazeteciler adına ödül KCK'den tutuklu yargılanan Gazeteci Yüksel Genç'e verildi. Ödülü, Ayşe Nur Zarakolu’nun KCK davasında tutuksuz yargılanan oğlu Deniz Zarakolu verdi. Genç adına ödülü alan yeğeni Helin Genç, Yüksel Genç'in, "Bu ödülü, Türkiye ve Kürdistan'ın cesaret analarına, özgür ve birlikte bir yaşam kurmak adına mücadele eden, direnen bedel ödeyen kadınlara atfediyorum" mesajını okudu. Ayşe Nur Zarakolu Düşünce ve İfade Özgürlüğü Ödülü son olarak, "Bireyselleşme ve Demokrasi Gezi Fenomeni" adlı kitabı yazdığı için hakkında, "Kamu görevlilerine hakaret" davası açılan Gazeteci-Yazar Erol Özkoray'a ödül verildi.