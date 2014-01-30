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Yaşam

Ayşe Nana hayatını kaybetti

Ayşe Nana 78 yaşında Roma’da hayatını kaybetti. İstanbullu bir Ermeni olan Nana, danslarıyla birçok ülkenin gündemini sarsmış, Fellini'ye de La Dolce Vita filmi için ilham vermişti

30 Ocak 2014 15:34

Roma’da bir süredir kanser tedavisi gören Ayşe Nana 78 yaşında  hayatını kaybetti. İstanbullu bir Ermeni olan Ayşe Nana, 1950’lerden 1980’e kadar İstanbul, Roma ve Paris’te dansözlük yapmış, 80’lerden sonra tiyatrolar, dans okulları açmıştı.

Bianet'te yer alan habere göre, 5 Kasım 1958’de Roma’da Rugantino adında bir gece kulübündeki partide dansıyla hem İtalya hem Türkiye gündemine oturmuştu. Nana'nın partideki üstsüz fotoğrafları haftalık L'Espresso dergisinde yayınlanmış, Katoliklerin tepkisini çekmişti. "İzinsiz çalışmak ve müstehcen gösteri yapmak" gerekçesiyle gözaltına alınan Nana, adı öğrenilemeyen bir milyarderin kefaletini ödemesiyle sınırdışı edilmekten kurtulmuş, ardından gazeteci Saro Balsamo ile nişanlanmıştı. Nana, Fellini'ye de La Dolce Vita filmi için ilham vermişti.

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