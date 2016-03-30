Ayşe Kökçü ile Gökhan Mete evlendi

Ünlü oyuncular Ayşe Kökçü ve Gökhan Mete evlendi. Evlerinde yapılan nikah törenine yakın aile dostları katıldı. Çiftin nikah şahitliğini İzgül Saran ve Koray Saran üstlendi. Ayşe Kökçü’yü nikah töreninde çocukları Başar ve gelinleri Billur Sarıkaya da yalnız bırakmadı.

Hürriyet’in haberine göre, Ayşe Kökçü evliliğiyle ilgili şunları söyledi:

“Gökhan’la 12 senedir birlikteyiz. 21 Mayıs’ta, doğum günümde evlenme teklifi etti. Hazırlıkları tamamladık, Dünya Tiyatrolar Günü’nü de özellikle seçtik. İkimiz de bu mesleğe çok emek verdik, o yüzden o gün olsun istedik. Benim eski eşlerim de tiyatrocuydu.”