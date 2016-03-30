T24 LogoT24 Logo
Magazin

Ayşe Kökçü ile Gökhan Mete evlendi

"Gökhan'la 12 senedir birlikteyiz, doğum günümde evlenme teklifi etti"

30 Mart 2016 00:53

Ünlü oyuncular Ayşe Kökçü ve Gökhan Mete evlendi. Evlerinde yapılan nikah törenine yakın aile dostları katıldı. Çiftin nikah şahitliğini İzgül Saran ve Koray Saran üstlendi. Ayşe Kökçü’yü nikah töreninde çocukları Başar ve gelinleri Billur Sarıkaya da yalnız bırakmadı. 

Hürriyet’in haberine göre,  Ayşe Kökçü evliliğiyle ilgili şunları söyledi:

“Gökhan’la 12 senedir birlikteyiz. 21 Mayıs’ta, doğum günümde evlenme teklifi etti. Hazırlıkları tamamladık, Dünya Tiyatrolar Günü’nü de özellikle seçtik. İkimiz de bu mesleğe çok emek verdik, o yüzden o gün olsun istedik. Benim eski eşlerim de tiyatrocuydu.”

 

ETİKETLER

gökhan meteayşe kökçü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Wikipedia erişime açıldı ...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24