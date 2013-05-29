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Ayşe Hür: AKP'nin 3. Köprü'nün adında Alevi hassasiyetlerini gözetmemesi nahoş bir durum

Hür: Eğer bu isim düşünülmeden koyulduysa büyük bir gaf, tarih bilincinden yoksunluk demek; eğer düşünülerek koyulduysa da çok nahoş bir durum

29 Mayıs 2013 19:22

Fatma Yılmaz

Bugün temel atma töreni yapılan 3. Köprü'nün isminin "Yavuz Sultan Selim" olması tartışma yarattı. Yavuz Sultan Selim'in bazı Alevilerce 'Alevi katliamcısı' olarak tanımlanması ve Selim "50 bin civarı Alevi'yi katletti" iddiası AKP'nin Alevilere gözdağı olarak yorumlandı. Bu konuda görüş bildiren CHP'nin Alevi Milletvekili Hüseyin Aygün'ün 'AKP İstanbul'daki 3. Köprü'ye Yavuz Sultan Selim adlı Alevi celladının adını vermiş. Bu, Alevilere yeni bir hakaret ve açık bir gözdağıdır!' tweeti Alevilerin yaşadığı rahatsızlığı gözler önüne seriyor.


Peki bu duruma tarihçiler ne diyor?


T24'ün sorularını yanıtlayan tarihçi Ayşe Hür, durumu "nahoş" bulduğunu belirtti. Hür, sözlerine şöyle devam etti:

'Eğer bu isim düşünülmeden koyulduysa büyük bir gaf, tarih bilincinden yoksunluk demek; eğer düşünülerek koyulduysa da en hafif tabiriyle çok nahoş bir durum. Alevilerin bu konudaki hassasiyetini önemsememek demek. Çünkü Yavuz Sultan Selim Alevilerin aklına Kızılbaş katliamlarını getirir. Hüseyin Aygün'ün dediği gibi bunun Alevilere bir gözdağı olduğunu düşünümüyorum, ama bu, Alevileri göz ardı eden Sünni politikalara devam edeceğim demektir. En hafifinden Alevilerin ne düşündüğü umurumda değil demektir. Hükümete sorulsa belki de Fatih Sultan Mehmet'ten sonra Osmanlı Devleti'nin genişleten fetih politikalarını yürüten bir padişah olduğu için koydum diye savunur kendini. Belki de 4. bir köprü yapılsa onun da adı Kanuni Sultan Süleyman olacak diyebilirler. Eğer böyle derlerse de o zaman sormak lazım neden köprülerimize Osmanlı padişahları isimleri veriliyor? Bu çok anokronist bir tutum çünkü köprüler modernizmi simgeliyor.

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