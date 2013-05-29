3. Köprü için Yavuz Sultan Selim adı neden tartışma yarattı?

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 3. Köprü'nün temel atma töreni gerçekleşti. Dualarla ve Mehter Marşı eşliğinde yapılan temel atma töreninin en çok tartışılan kısmı köprünün adı oldu. Cumhurbaşkanı Gül, 3. Köprü'nün adının Yavuz Sultan Selim Köprüsü olacağını açıkladı. İsim tercihi, sosyal medyada tartışmalara yol açtı.

3. Köprü'nün adıyla ilgili pek çok tahmin yapılıyordu. İsim adayları arasından en kuvvetli olanı Kanuni Sultan Süleyman idi. Gül'ün köprünün adını Yavuz Sultan Selim olarak açıklamasının ardından sosyal medyada tartışmalar başladı. Osmanlı İmparatorluğu'na hilafeti getiren padişah olarak bilinen Yavuz Sultan Selim, imparatorluğun ilk halifesi olmasının yanı sıra Alevi kıyımı nedeniyle de tartışılan bir isim.

Yavuz Sultan Selim ile Safevi Devleti'nin hükümdarı Şah İsmail arasında gerçekleşen Çaldıran Savaşı sonrasında, bazı Alevilerin Şah İsmail yanlısı tavır aldıkları gerekçesiyle Osmanlı ordusunun Anadolu'da yaşayan Türkmen Alevilerin üzerine yürüdüğü biliniyor.

Vikipedia'da tartışılan döneme ilişkin olarak yer verilen bilgiler şöyle:

Bir iddiaya göre Yavuz Sultan Selim'in talimatıyla Anadolu'da 40.000 alevi öldürülmüştür.

Alevilerin öldürüldüğü görüşünü destekleyen akademisyenler Yavuz Sultan Selim'in şeyhülislamı olan Müftü El Hamza'nın 1512 tarihli Kızılbaşlarla ilgili bir fetvasını göstermekte ve bu fetvanın katliamların izni olduğuna inanmaktadır. Bu fetvada, kızılbaşlar kâfir ve dinsiz olarak tanımlanmış, onları öldürmenin vacip ve farz olduğu söylenmiştir.

Bazı akademisyenler ise bu iddianın gerçeklikten uzak olduğuna inanır. Tarihçi Mustafa Akdağ, "Yavuz Sultan Selim'in o zaman, Kızılbaş mezhepli 40.000 kişi öldürttüğü hakkında tarihlere geçmiş bir rivayet vardır… Ancak, biz bunu pek şişirilmiş bir sayı bulmaktayız. Çünkü, bu Padişah devrine ait pek çok mahkeme defterleri hâlâ elimizdedir. Bunlar üzerinde yaptığımız araştırmalarda, bu çapta kitle idamlarına rastlayamadık. Eğer öyle kanlı bir olay geçseydi, bu defterlerde yer alması zorunlu idi." diyerek bu iddiaların gerçekçi olmadığını ifade etmektedir.

Sayıyı abartılı bulan bir diğer tarihçi Robert Mantran ise şöyle ifade ediyor, "Göründüğü kadarıyla, bu "büyücü avı", özellikle olaylara bulaşan tımar sahiplerini yerlerinden atmak ve bilinen elebaşıları öldürmekten ibaret kaldı. 1513 ya da 1514'te olan 40.000 alevinin öldürülmesi efsanesinin destekleyen hiçbir kanıt yok elimizde; sayılar karşısında doğulu baş dönmesiyle alabildiğine damgalı görünüyor bu."

İşte Twitter'da 3. Köprü'nün ismi için yapılan yorumlar:

Yıldıray Oğur @yildarado

Kanuni son iki yıldır sık sık medyaya yansıyan özel hayatı yüzünden kaybetti şansını herhalde...

Muzo Ç. @MuzoChe

Yavuz Sultan Selim Köprüsüne konacak gişelere de; Sivas, Maraş, Çorum, Gazi, Roboski, Reyhanlı.. adı koysunlar, eksik kalmasın.

Ferdi Carrefour @FerdiCarrefour

Köprüye Yavuz Sultan Selim isminin verilmesi ince düşünmemenin vahim bir sonucu değil, gayet hesaplanmış, mesajı olan bir hamle. yazık.

Salieri @Salieri_

Belki de köprüye adı verilen Yavuz Sultan Selim, o Yavuz Sultan Selim değildir, isim benzerliği olabilir. Hemen şey yapmayın.

Özgür Mumcu @ozgurmumcu

Elbette Suriye fatihi Yavuz Sultan Selim'in adı verilecekti köprüye. Şeyh Bedrettin diyecek değillerdi ya.

naaptım ben @whatelseverwork

Köprünün adı Yavuz Sultan Selim Köprüsü'dür; amacı doğuyu batıya bağlamak değil, batıdan doğuya geçisi hızlandırmaktır. İsimler boşuna değil

Akif NACAR @firiwhale

Yavuz Sultan Selim köprüsünden geç,Atatürk caddesini takip et,Sabiha Gökçen Hava alanında Uçağa bin git.(Cehennemin dibine Kadar Yolun Var)

Tuğçe Gizem Çelik ‏@gzemcelik

"İşte biz de Dersim için özür dilemiş gibi felan yaptıydık ama Yavuz Sultan Selim çok güzel oldu. Zaten Alevi açılımını da biz yaptık. Evet"

Ufuk BOLAT @alchakboy

3.Koprunun yapilisi 658.000 agaci, adi milyonlarca Alevi vatandasi yakti.40.000 Aleviyi katleden Yavuz Sultan Selim Koprusu hayirli olsun.!

M.Bilal Karaman @mbllka

Yavuz Sultan Selim Köprüsü adı AKP 'nin Alevi düşmanlığında sınırı olmadığını ortaya koymuştur. Bu nasıl bir zihniyettir anlam veremiyorum.

Emel Keleşoğlu @EmelKelesoglu

Şu an ülkece tam ihtiyacımız olan şey mezhep gerginliğiydi evet. Yavuz Sultan Selim köprüsü Ortadoğu'ya kinayeli bir sembol gibi sanki.

Tahir ÖZGÜR @tahirozgur Yavuz Sultan Selim mi?

4. Köprünün adını da Madımak Ateşi koyarsınız siz..

Anladığınız Anadolu bu değil mi?

bahar_35 @yamenja_

YAVUZ SULTAN SELİM :1514'de yavuz sultan selim safevi devletine savaş açıp tam 50 bin ALEVİYİ katlettirmiştir..

Alper Terzioglu @AlperTerzioglu

Yavuz Sultan Selim Han'in isminin verilmesine Alevileri katletti diye karsi cikan Alevi kendine gel Dersim de seni katledene ata diyorsun

Hüseyin Say @HseyinSay

yavuz sultan selim deyince lise talebelerinin dahi bildiği şey; doğuya yönelmesi, aşırı dindar sünni olması, şah ismail ile mücadelesi...

Irem Koker @ikoker

Yavuz Sultan Selim: 1. hilafeti osmanlı'ya getiren padişah 2. alevileri katleden padişah... başka "mantıklı" neden bulamıyorum

yetvart danzikyan @yozgatedirnetra

sabiha gökçen havaalanına inip yavuz sultan selim köprüsünden geçerek evine giden bir alevi düşünün...