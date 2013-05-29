Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 3. Köprü'nün adını açıkladı

Başbakan Erdoğan ile Abdullah Gül’ün katılımıyla gerçekleşen 3. Köprü temel atma töreninde, Cumhurbaşkanı Gül köprünün adını açıkladı.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Gül, şunları söyledi:

Bugün bu mutlu günde hep beraber bu temel atma töreninde bulunmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Bugün İstanbul'un fethinin yıldönümü. Fatih Sultan Mehmet'i rahmetle anıyoruz.

İstanbul sadece bizim değil, bütün dünyanın göz bebeği. Dolayısıyla bu şehrin sorumluluğunuu taşımak ve bu şehre hizmet etmek hepimiz için mutluluk kaynağıdır.

Çok şükür ülkemiz karanlık günleri geride bıraktı. Türkiye'de yapılanlar hepimizi gururlandırıyor. Türkiye'nin geleceğinin parlak olduğunu artık dost düşman herkes görüyor.

İstanbul tarihi boyunca birçok büyük olaylara şahit olmuştur. Emininim ki, ileride bugünkü temel atma töreni de önemli bir tarih olarak geçecektir.

Üçüncü köprünün adı Yavuz Sultan Selim Köprüsü olacak.

Dünyanın en geniş, en uzun asma köprüsü olacak

1973 yılında faaliyete geçen Boğaziçi Köprüsü ve 1988 yılında tamamlanan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden sonra İstanbul Boğazı'na yapılacak üçüncü köprü ilklerin köprüsü olarak adlandırılıyor. Üzerinden 8 şeritli karayolu ve 2 şeritli tren yolu aynı seviyede geçecek. 59 metre genişliği ile dünyanın en geniş, 1408 metrelik ana açıklığı ile üzerinde raylı sistem olan dünyanın en uzun asma köprüsü olacak.

Ayrıca köprünün bir başka ilki ise 320 metreyi aşan yüksekliği ile dünyanın en yüksek kuleye sahip asma köprüsü olması. Köprünün Garipçe'deki iki ayağının teknik özelliklerine bakıldığında köprü ayakları 20 metre derinliğinde ve 20 metre çapında olacak. Ayrıca, köprü ayakları deniz seviyesinden 12 metre aşağıda olacak. 2015'te tamamlanması hedeflenen 3. Boğaz Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nin Odayeri-Paşaköy kesiminde yer alıyor. Köprü üzerindeki raylı sistem Edirne'den İzmit'e kadar yolcu taşıyacak. Marmaray ve İstanbul Metrosuyla entegre edilecek raylı sistemle Atatürk, Sabiha Gökçen ve yeni yapılacak 3. Havalimanı birbirine bağlanacak. Kuzey Marmara Otoyolu ve 3. Boğaz Köprüsü yap-işlet-devret modeliyle gerçekleştirilecek.

4.5 milyar lira yatırım bedeli olan proje, 10 yıl 2 ay 20 günlük süre ile IC İÇTAŞ-ASTALDİ konsorsiyumu tarafından yap-işlet-devret modeliyle yapılacak. Bu süre sonunda Ulaştırma, Denizcili ve Haberleşme Bakanlığı'na devredilecek.

Üçüncü köprünün devamı olan Kuzey Marmara Otoyolu uzunluğu ise 115 km olacak. Odayeri-Paşaköy arasında 19 kavşak ve bağlantı yolu bulunuyor. Proje hayata geçtiğinde İstanbul trafiğini büyük ölçüde azaltması bekleniyor.