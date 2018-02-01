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Ayşe Hatun Önal'dan veresiye alışveriş iddialarına yanıt

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- ULUDAĞ'ın eğlence maratonu Biyoner Winterfest, 2018 yılı açılışını Ayşe Hatun Önal konseri ile yaptı

01 Şubat 2018 15:56

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- ULUDAĞ\'ın eğlence maratonu Biyoner Winterfest, 2018 yılı açılışını Ayşe Hatun Önal konseri ile yaptı. Konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Önal, basında çıkan veresiye alışveriş iddialarıyla ilgili, \"Sakız parasını da bırakın, o an vermek istemiyorsam, vermeyeyim. Yanımda her dakika 2-3 lira para olmuyor\" dedi.
Türkiye\'nin en önemli kış festivallerinden Bilyoner Winterfest, 2018 yılının açılışını, Ayşe Hatun Önal ile yaptı. Konser öncesi gazetecilere konuşan Önal, \"İnşallah çok güzel bir sezon olur. Daha önceki yıllarda geldiğimde bayağı bir fırtına vardı, diğer taraflardan insanlar gelememişti. Ama bugün hava güzel\" dedi. Kış sporlarıyla çok ilgili olmadığını söyleyen Önal, \"İlgili olmasam da bazen yapıyorum, snowboard yapmayı seviyorum. Birkaç senedir fırsatım olmadı belki, 13 Şubat\'ta geldiğimde yapabilirim\" şeklinde konuştu.
Gazetecilerin, basında yer alan veresiye haberleriyle ilgili sorularına ise Ayşe Hatun Önal, \"Mesela sakız alıyorum, yanımda her dakika 2-3 lira para olmuyor. Benim de 10 senedir her türlü alışverişimi yaptığım bakkallar var. Sakız parasını da bırakın, o an vermek istemiyorsam vermeyeyim\" diye yanıtladı.
Daha sonra sahneye çıkan Ayşe Hatun Önal, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Programına \'Olay\' şarkısıyla başlayan Önel, birbirinden güzel parçalarını seslendirdi. Önal\'a sahnede 2 kadın dansçı da eşlik etti.

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