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Ayşe Hatun Önal: Kalbim boş

"Özel hayatım hakkında konuşmak istemiyorum. İşimi sorun cevaplayayım"

07 Nisan 2017 13:17

'Selam Dengesiz' 'single'ıyla sevenlerinin karşısına çıkan Ayşe Hatun Önal, bir ay önce birlikte olmaya başladığı Cem Belevi’den ayrıldı. Şarkıcı, muhabirlerin "Cem Bey’le ilişkiniz nasıl gidiyor? Ayrılık iddiaları doğru mu?” sorusuna “Kalbim boş. Özel hayatım hakkında konuşmak istemiyorum. İşimi sorun cevaplayayım” yanıtını verdi.

Milliyet gazetesinden Emrah Akçaay'ın haberine göre, Önal, Lübnanlı şarkıcı Nicole Saba’nın ‘Olay’ parçasının, 2012 yılında piyasaya sürdüğü ‘Hafdal Ahlam’la bire bir aynı olduğu ve çaldığı iddiaları hakkında da konuştu:
"Biz daha önce bildirimlerimizi yapmıştık. Şarkıyı ondan daha iyi yaptığımız için bizi kıskanıp öyle konuşmuştur. Biz en iyisiyiz. Saba eserin sahibi değil, yorumcusudur."

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Selam DengesizAyşe Hatun ÖnalCem Belevi

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