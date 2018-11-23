Ayşe Arman: Gazetem bana iyi bir maaş ödüyor, niye böyle bir şeye ihtiyaç duyayım?

Hürriyet yazarı Ayşe Arman, para karşılığı röportaj yaptığı yönündeki iddiayla ilgili olarak kişisel Instagram hesabından yaptığı açıklamada "Meslek hayatım boyunca pek çok gerçek dışı ithamla karşı karşıya kaldım. Bu, en iğrenciydi” dedi. Arman gazetesinin kendine iyi maaş ödediğini söylerken "Evet, projeler yapılmıştır ama her şey Hürriyet’in bilgisi dahilinde gerçekleşmiştir" dedi.

Hürriyet yazarı Ayşe Arman'ın röportaj karşılığı para aldığı yönündeki iddialar konuşulmaya devam ediliyor. İlk olarak Habertürk yazarı Sevilay Yılman'ın gündeme getirdiği bu iddiayı, Habertürk yazarı Fatih Altaylı ve Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç da sürdürdü.

Medyada Ayşe Arman tartışması sürerken, Hürriyet'ten açıklama geldi. Hürriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal, açıklamasında "Son günlerde, başta Ayşe Arman olmak üzere gazetemiz yazarlarına yönelik bir karalama kampanyası kamuoyunun gündemini meşgul etmektedir" ifadelerini kullandı.

Bu açıklamayı hatırlatan Ayşe Arman da sosyal medya hesabından, "Meslek hayatım boyunca pek çok gerçek dışı ithamla karşı karşıya kaldım. Bu, en iğrenciydi" ifadelerini paylaştı.

Arman’ın açıklaması şöyle:

Meslek hayatım boyunca pek çok gerçek dışı ithamla karşı karşıya kaldım. Bu, en iğrenciydi.

Ben hiç kimseye ‘Şerefsiz!’ demedim, insanlar birbirine bu kadar ağır bi hakareti nasıl der onu da bilmezdim, artık biliyorum.

Benimle ilgili bu iftirayı çıkartan, iftiraya iftira ekleyen, köpürten herkes şerefsiztir. Bügüne kadar susmanın nedeni gazetemin açıklamayı kendisinin yapmak istemesi.

Açıklama bugün birinci sayfadan duyuruldu ve yapıldı. Ben açık bi kadınım, her konuda şeffaf oldum, 26 yıldır Hürriyet’te çalışıyorum. İşimi de hep tutkuyla yaptım. Herhangi bi röportajdan para aldığımı, para istediğimi söyleyecek bir baba yiğit varsa, gelsin karşıma, yüzüne söylesin. Ya da çıksın medyaya söylesin, ‘Evet para verdim!’ desin. Bu yapılan en aşağılık şey, isim vermeden muallak bi şekilde para alış verişinin olduğunun söylenmesi.

O zaman açıkla!

Söyleyeni getir karşıma!

Düşmanlığın, kıskançlığın, alt oymanın bu kadarı fazla. Bir de gazetem bana iyi bi maaş ödüyor, niye böyle bi şeye ihtiyaç duyayım? Benim menejerim filan da yok, ben şarkıcı mıyım? Neresinden tutarsa tut, elinde kalan bi iftira. Benim alnım açık. Gizli saklı bi şeyim yok, Evet, projeler yapılmıştır ama her şey Hürriyet’in bilgisi dahilinde gerçekleşmiştir, Hürriyet’in işidir...