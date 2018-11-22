Medyada 'para karşılığı röportaj' tartışması: Ayşe Arman, Ahmet Hakan, Hıncal Uluç...

Hürriyet yazarı Ayşe Arman'ın röportaj karşılığı para aldığı yönündeki iddialar üzerinden medyada başlayan 'para karşılığı röportaj' tartışmasına Ahmet Hakan'ın ardından bir de Hıncal Uluç eklendi. Sözcü yazarı Necati Doğru, Sabah yazarı Hıncal Uluç'un Hürriyet Yazarı Ahmet Hakan'ın "Yatak sadece yatak değildir" başlıklı yazısını gündeme getirmesinin ardından geçmişte kendisinin de bir yatak markası hakkında övgü içeren bir yazı kaleme aldığını hatırlattı.

TIKLAYIN- "Ayşe Arman'ın para karşılığı röportaj yaptığını Hürriyet yönetimi biliyormuş: Evet, bilgimiz dahilinde!"

TIKLAYIN- Hürriyet'ten Ayşe Arman açıklaması!

Necati Doğru, Hıncal Uluç'un "Ayşe para ile yazıyorsa Ahmet kaça yazmış acaba? Korkunç şüphe içinde kaldım" açıklamasını köşesinde şöyle değerlendirdi:

"Dün bu köşede yer vermiştim, devam edeyim: Haber Türk yazarı Fatih Altaylı 'Hürriyet yazarı Ayşe Arman, para ile röportaj yapıyor' diye yazdı. Ayşe Arman ve gazetesi, yalanlamadı. Sabah yazarı Hıncal Uluç, Hürriyet Yazarı Ahmet Hakan'ın da 'yıllardır süren sırt ağrılarım yüzde yüz yerli ve milli (…..) marka yatağa uzanınca birden kesilmesin mi?' diye yazdığını hatırlatıp 'Ayşe para ile yazıyorsa Ahmet kaça yazmış acaba? Korkunç şüphe içinde kaldım' diye yazdı. Vecihi Tekdağ adlı okurum da sizi bilgilendireyim diye Hıncal Uluç'un bir yazısını bulmuş, gönderdi. Hıncal Uluç yazısında; 'Geceleri Amerikan Başkanı'nın yatağında yatıyorum. Vallahi yanında değil, içinde yatıyorum, bir aydır.. Böyle bir şey olmaz.. Bir uzaktan kumandası var yatağın.. Düğmelere basmaya başlıyorsunuz.. Baş kısmı yükseliyor.. Okumak veya televizyon izlemek için.. Bu arada yorgun ayaklarınızı dinlendirmek isterseniz, ayak kısmını havaya kaldıran bir düğme de var.. Ama bunlar daha başlangıç.. Asıl harika.. Kumanda üzerindeki düğmelerle masaj başlatabiliyorsunuz.. Bacaklarınıza, sırtınıza, istediğiniz yere, istediğiniz program ve şiddetle bir titreşim masajı.. Müthiş bir şey.. Nasıl tatlı bir uykuya hazırlıyor sizi…(…..) yataklarını benim okurum zaten biliyor.. Bir uyudunuz mu bir daha uyku bölünmesi yok.. Bu müthiş yatağı daha yakından tanımak isterseniz….' diye yazmış, adres bildirmiş. (Kasım 2005). Yatağınıza tüküreyim. Kalemini kır, asla satma!"

Necati Doğru'nun "Siyaset değil rezalet!" başlığıyla (22 Kasım 2018) yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz