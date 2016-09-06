Ayşe Arman: Ayyıldız Team'e sesleniyorum; sizden daha delikanlıyım geri zekâlılar topluluğu!

Hürriyet yazarı Ayşe Arman, son dönemde birçok ünlü ismin sosyal medya hesaplarını hacklemesiyle gündeme gelen Ay Yıldız Team'e ağır ifadelerle tepki gösterdi. "Kendi hesaplarının defalarca bu ekip tarafından hacklendiğini, tehdit ve taciz telefonları aldığını ve son olarak da YouTube'dan cep numarasının yayınlandığını" söyleyen Arman, "Ayyıldız Team size sesleniyorum. Ya siz ne fena, ne düşük adamlarsınız! Yan yana gelsem kafa atacağım. Ben sizden daha delikanlıyım. Gücünüz bana mı yetiyor? Anca geri zekâlıların topluluğusunuz benim için! Cehenneme kadar yolunuz var" ifadelerini kullandı.

Arman'ın Hürriyet'te "Yuh olsun size Ayyıldız Team!" başlığıyla yayımlanan (6 Eylül 2016) yazısından bazı bölümler şöyle:

Sizi terbiyesizler!

Sizi utanmazlar!

Sizi ergen bozuntuları...

Duyuyor musunuz beni?

Ayyıldız Team size sesleniyorum.

Ya siz ne fena, ne düşük adamlarsınız!

Yan yana gelsem kafa atacağım.

Ben sizden daha delikanlıyım.

Gücünüz bana mı yetiyor?

Bu mudur sizin şerefiniz, milliyetçiliğiniz?

Nedir benimle alıp veremediğiniz?

Şurada Türkiye-Hindistan arası mekik dokumasam, vaktim olsa, yemin ederim savcılığa gidip suç duyurusunda bulunacağım.

Yettiniz be!

Düşün yakamdan!

Bilmem kaç kere hack’lediniz.

Ne elde ettiniz? Elinize ne geçti? Netice?

Çocuk musunuz siz, nesiniz!

Ne mail’lerimde ne mesajlarımda gizli bir şey yok.

Bulsaydınız zaten ortalığı ayağa kaldırırdınız.

Beni niye uğraştırıyorsunuz?

Sürekli şifre değiştiriyorsunuz.

İş sadece şifre değiştirmek değil, yurtdışıyla her seferinde bir sürü prosedürle uğraşmak zorunda kalıyorum.

Bana çektirdiğiniz bu sıkıntı bir şey bulamadığınız için mi?

Ben imkânım olsam şifre bile kullanmayacak biriyim, o kadar açık ve şeffafım ve her şeyim ortada...

Evet, beni rahatsız ediyorsunuz ama elinize bir şey geçmiyor.

Yaptıklarınız boş boş işler.

Marifetmiş gibi telefon numaramı da YouTube’dan yayınladınız, hâlâ yayınlıyorsunuz.

Boyunuz mu uzadı?

Ne oldu?

Ne geçti elinize?

Beni rahatsız etmekten başka...

Geri zekâlı ekibiniz, her gün, her gece 30 kere arıyor.

Ergen sesli “Alööööö” diyen, alo bile demesini bilmeyen zavallı tipler.

Abuk sabuk şeyler söylüyorlar.

Tehdit edenler de var.

Gecenin bir yarısı.

Gün içinde defalarca.

Diyeceksiniz ki “E sen de değiştir telefonunu!” öyle yapacağım da ne gerek vardı, niye uğraştırıyorsunuz beni?...

Ben sizi, millete fayda sağlayan bir yeraltı örgütü olarak ciddiye alır mıyım?

Asla!

Saygınlığınız sıfır.

Anca geri zekâlıların topluluğusunuz benim için!

Adam olun, beni rahat bırakın.

Kaybolun gidin.

Cehenneme kadar yolunuz var.

Ayyıldız Team lafını duyunca kusmak istiyorum, o hale geldim.

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