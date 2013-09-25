Aysal'dan Demirören'e yanıt

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in bugün basın toplantısında Galatasaray ve Başkan Ünal Aysal hakkında yaptığı açıklamalara sarı kırmızılılardan kulübün resmi internet sitesi aracılığıyla çok sert bir cevap geldi. Aysal, "Bugün yapılan basın toplantısında TFF Başkanı Sayın Yıldırım Demirören’in yanlış bilgilere ve anımsamalara dayanan açıklamalarını dinledik" dedi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in bugün yaptığı basın toplantısına cevap verdi.

İşte açıklamanın tam metni;

Bugün yapılan basın toplantısında TFF Başkanı Sayın Yıldırım Demirören’in yanlış bilgilere ve anımsamalara dayanan açıklamalarını dinledik. Kendisini brif eden arkadaşlarının özensizliğine ve dikkatsizliğine bağladığımız bu açıklamalar kamuoyu ve camiamız açısından yanıltıcı olabileceği için aşağıdaki gerçekleri bir kez daha tekrarlamakta ve hatırlatmakta yarar görüyoruz.

1. Sayın Fatih Terim’le profesyonel ilişkimizi sonlandırma kararımızı TFF ile yapmış olduğu anlaşmaya dayandırmadığımız, dün Yönetim Kurulu Üyemiz ve Basın Sözcümüz Sayın Şükrü Ergün’ün sözlü ve yazılı açıklaması dikkatle okunduğu takdirde açıkça anlaşılacaktır.

2. Kendisi ile yapmış olduğum yegane telefon görüşmesinde Sayın Yıldırım Demirören’e Teknik Direktörümüzle Ocak ayında yollarımızı ayırabileceğimiz şeklinde bir ifade kesinlikle kullanılmamıştır. Öncesinde mutabakata varmış olduğumuz koşulları paylaştığımız ve bunun üzerine düşünmek için bir süre istedikleri bu telefon konuşması sırasında Sayın Fatih Terim’in de yanımda olduğu düşünülürse, böyle bir ifade kullanılmış olsa idim herhalde Terim’in dünkü Yönetim Kurulları kararını beklemesi değil konuşma bitiminde istifası gerekirdi.

3. Teknik Direktörümüze yapılmış ya da yapılacak teklif konusunda bilgimiz olduğu andan itibaren kararımız ve açıklamamız net olmuştur: 4 maç için Milli Takımımıza teknik direktörlük ve Mayıs ayı sonuna kadar danışmanlık yapma izni verilmiştir. Bunun dışında bir duruma izin vermeyeceğimizi hem telefonda kendisine bizzat ifade etmiş hem de resmi yayın organlarımızdan yayınlamış ve tüm kamuoyuna duyurmuş idik. Hemen ertesi gün tüm basında yer alan bu deklarasyonumuz da herhalde Sayın Demirören’in gözünden kaçmış olsa gerek.

4. Sayın Yıldırım Demirören’in henüz biz alınan kararı Sermaye Piyasası Kurulu’na ve basına bildirmediğimiz bir aşamada “biz Terim ile anlaştık şimdi 1+3 yıllık anlaşma imzalamak için bir araya geleceğiz” açıklamasını bizler de herkes gibi Doğan Haber Ajansı’nın yayınından öğrenmiş bulunuyoruz ve bunu zamanlama açısından TFF ve Sayın Fatih Terim için bir talihsizlik olarak değerlendiriyoruz. Haberin kaynağında bir sorun varsa bunun muhatabının Galatasaray olmadığı açıktır.