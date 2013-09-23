G.Saray'lı Melo: Tribündeki olaylar ben kart görmeden başlamıştı

Beşiktaş-Galatasaray derbisinde kırmızı kart görerek oyundan atılan Felipe Melo, kendi pozisyonunun kırmızı kart olmadığını savundu. Melo, "Ben kırmızı kart görmeden olaylar başlamıştı. Olaylar bana bağlanmış, bu böyle değil" dedi.

GS TV'ye açıklamalarda bulunan Brezilyalı oyuncu, kırmızı kart pozisyonundan önce olayların çıktığını belirtirken, hakemin kararına saygı duysa da kırmızı kartı hak etmediğini söyledi.

Melo'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

'Beşiktaş taraftarını tebrik ederim'

''Galibiyetten ötürü çok mutluyum. Real Madrid yenilgisi sonrası derbiyi kazandığımız için mutluyuz. İyi futbol ve iyi mücadeleyle üç puan aldık.

Beşiktaş taraftarını tebrik etmek istiyorum, maçtan önce çok güzel bir şov hazırlamışlardı. Gayet güzel ve etkili bir taraftar grupları vardı. İlerleyen dakikalarda, saha içerisinde bizim de gözlemlediğimiz 60. dakikalarda taraftarların içerisinde kavgalar çıktı.

'Şahsi fikrim kırmızı kart değil'

Benim faul pozisyonum gerçekleşti, futbolun içerisinde olabilecek müdahaleler. Benim şahsi fikrim kırmızı kart değildi ama hakem yorumuna saygı duyuyorum. Hakemi eleştirmeyeceğim. Beşiktaş taraftarının çıkardığı olaylar bana bağlanmış, bunun böyle olduğunu düşünmüyorum.

'Olaylar ben kart görmeden başlamıştı'

Ben kırmızı kart görmeden tribünlerde olaylar başlamıştı. Kırmızı kart görmeden önce de sahaya giren taraftarlar vardı.

'Beşiktaş taraftarına saygım sonsuz'

Beşiktaş taraftarına saygım sonsuz. Onları tahrik etme yönünde yapılmış herhangi bir hareketimin olduğunu düşünmüyorum.

'Formayı Galatasaray taraftarı için gösterdim'

Formayı göstermem Beşiktaş taraftarına karşı değil, Galatasaray taraftarına bağlılığımı gösteren bir hareketti.

'Geçen sene Meireles de...'

Geçen sene Meireles kırmızı kart görüp atıldığında formasındaki amblemi öpüp, atılmıştı. Bunda hiçbir sıkıntı yok, o da Fenerbahçe'ye bağlılığını göstermişti."