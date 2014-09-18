Aysal çiftinin ayrılık iddialarını G.Saray yöneticisi mi ortaya attı?

Galatasaray Başkanı Ünal Aysal ve eşi Fani Aysal hakkında çıkan ayrılık iddialarının Galatasaray Yurtdışı Altyapı Sorumlu Bülent Tulun tarafından ortaya atıldığı iddia edildi. Aysal çiftinin de öğrendiği bu olay karşısında Başkan Aysal, Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde Anderlecht ile oynadığı maçta Bülent Tulun ile görüşmek istemesine rağmen, Tulun’un stattan uzaklaştığı öne sürüldü.

Taraftarın aylar önce istifaya çağırdığı, kulüpte yıllardır birçok eleştiri alan, geçtiğimiz yıl Antalya dönüşü tribünler ile havaalanında tartışan Bülent Tulun’a bu kez başkan Ünal Aysal’ın eşi Fani Hanım çok sinirlendi.

Ali Naci Küçük'ün Hürriyet'teki haberine göre, Fani Aysal, olay için “O adam gelip bana anlatsın, neden bunu yaptığını açıklasın” dedi.

‘Tulun’un locasına gitti’

Fani Aysal, bu haberleri başkan Ünal Aysal’ın eski danışmanı ve şu anda Galatasaray Yurt Dışı Altyapı Sorumlusu olan Bülent Tulun tarafından çıkartıldığı bilgisini aldı. Bunun üzerine Türk Telekom Arena Stadı’nda Anderlecht maçı öncesinde sürpriz bir tartışma yaşandı. Fani Hanım, Şampiyonlar Ligi’ndeki kritik maçı eşi Galatasaray Başkanı Ünal Aysal ile izleyerek asılsız iddialara gerekli yanıtı verecekti.

Anderlecht maçı öncesinde Türk Telekom Arena Stadı’nda Fani Aysal, Tulun’u aradı. Ailesi hakkında çıkan haberlerin sorumlusu olarak Bülent Tulun’u gören Fani Aysal, bu ismin TT Arena’da her maçı izlediği locaya gitti.

Fani Aysal’ı Arkan sakinleştirdi

Refik Arkan’la konuşan Fani Aysal’ın siniri az da olsa dindi. Arkan’ın locasına giden Fani Hanım, “O adam nerede? Gelsin bana anlatsın. Niçin bunu yaptığını açıklasın. Bu haberlerin neden üretildiğini bilmek istiyorum. Bu haberler kasıtlı. Bu dedikoduyu nereden çıkardı, konuşsun” diyerek çıkıştı.

Statta Bülent Tulun’a, Fani Aysal’ın bu tepkisi haber verildi. Maç sonunda Tulun, Türk Telekom Arena Stadı’ndan eski 2.başkan Ali Dürüst’ün arabasına binerek ayrıldı.