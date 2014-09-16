T24 LogoT24 Logo
Magazin

'Ünal Aysal ile Fani Aysal ayrıldı' iddiasına yalanlama

Ünal Aysal ile Fani Aysal'ın ayrıldıkları yönündeki iddialara yalanlama geldi

16 Eylül 2014 12:31

Galatasaray Başkanı Ünal Aysal'ın Yunan eşi Fani Aysal’ın evi terk ettiği iddia edildi. Ünal Aysal, “Katiyetle doğru değil. Bu akşamki maçta zaten yanımda. Herkes görecek" derken, Fani Aysal, “Kesinlikle aptalca! Ben İstanbul’dayım. Bu akşamki maçta olacağım" diye konuştu.

Sabah Gazetesi magazin yazarı Bülent Cankurt'un haberine göre, sosyete kulislerinde Fani Aysal iki aydır Türkiye’ye gelmiyor.

En son temmuz ayında Türkiye’de olan Fani Aysal’ın, eşi Ünal Aysal ile Yunanistan’ın Mikonos adasındaki tatil sırasında çocuğu Alin ile birlikte Yunanistan’a döndüğü öne sürüldü.

 

Aysal çiftinden yalanlama

 

Vatan Gazetesi’ne konuşan Ünal Aysal, “Katiyetle doğru değil. Bu akşamki maçta zaten yanımda. Herkes görecek. Her yönden karalama furyası devam ediyor” dedi.

Fani Aysal ise, Hürriyet Kelebek’ten Sinem Vural’a yaptığı açıklamada, ayrılık iddiası için, “Kesinlikle aptalca! Ben İstanbul’dayım. Bu akşamki maçta olacağım. Çok mutluyuz, bu haber hakkında başka da bir şey demek istemiyorum. Kim gördüyse yanlış görmüş“  ifadesini kullandı.

 

ETİKETLER

ünal aysalfani aysalyunanistantürkiyeayrılık

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24