'Ünal Aysal ile Fani Aysal ayrıldı' iddiasına yalanlama

Galatasaray Başkanı Ünal Aysal'ın Yunan eşi Fani Aysal’ın evi terk ettiği iddia edildi. Ünal Aysal, “Katiyetle doğru değil. Bu akşamki maçta zaten yanımda. Herkes görecek" derken, Fani Aysal, “Kesinlikle aptalca! Ben İstanbul’dayım. Bu akşamki maçta olacağım" diye konuştu.

Sabah Gazetesi magazin yazarı Bülent Cankurt'un haberine göre, sosyete kulislerinde Fani Aysal iki aydır Türkiye’ye gelmiyor.

En son temmuz ayında Türkiye’de olan Fani Aysal’ın, eşi Ünal Aysal ile Yunanistan’ın Mikonos adasındaki tatil sırasında çocuğu Alin ile birlikte Yunanistan’a döndüğü öne sürüldü.

Aysal çiftinden yalanlama

Vatan Gazetesi’ne konuşan Ünal Aysal, “Katiyetle doğru değil. Bu akşamki maçta zaten yanımda. Herkes görecek. Her yönden karalama furyası devam ediyor” dedi.

Fani Aysal ise, Hürriyet Kelebek’ten Sinem Vural’a yaptığı açıklamada, ayrılık iddiası için, “Kesinlikle aptalca! Ben İstanbul’dayım. Bu akşamki maçta olacağım. Çok mutluyuz, bu haber hakkında başka da bir şey demek istemiyorum. Kim gördüyse yanlış görmüş“ ifadesini kullandı.