Ayrılık uzun sürmedi; Adriana Lima ve Metin Hara barıştıklarını bu pozla duyurdu

Son dönemin en çok takip edilen çiftlerinden olan Adriana Lima ile Metin Hara'nın ayrılığı uzun sürmedi. Çift, yeniden barıştıklarını el ele çektirdikleri fotoğrafla ilan etti

Temmuz 2017'de başlayan aşklarıyla tüm dünyanın gündemine oturan ikilinin ilişkisi, geçen ay bitmişti.

Ayrılık sinyalini sosyal medyada kadın-erkek ilişkileriyle ilgili manidar mesajlar paylaşarak veren eski Victoria's Secret meleği, Metin Hara'yı da Instagram'dan çıkarmıştı. Ardından Metin Hara ile olan birçok fotoğrafını da silmişti. Lima, Instagramın’ndan paylaştığı mesajda "Hanımlar, siz kötü yetiştirilmiş erkekler için rehabilitasyon merkezi değilsiniz" diyen ünlü mankenin devamında, "Onu iyileştirmek, değiştirmek, ebeveynlik yapmak ya da yetiştirmek sizin göreviniz değil. Siz bir partner istiyorsunuz, proje değil" ifadelerini kullanmıştı.