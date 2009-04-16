Ayrılık fetvası falcıdan çıkmış!

Ebru Gündeş, falcı Umut'a danışmadan hiçbir karar almıyor. Osmantan'dan ayrılmasında da falcısının payı olmuş!



Ebru Gündeş; Bursalı Umut' isimli genç falcıyı hayatının en önemli insanlarından biri haline getirdi. Her karar öncesi Umut'a kahve falı baktıran Gündeş'in, Osmantan Erkır ile ilişkisini bitirmesinin bir nedeni de falcısı olmuş!



'Hayırlı değil'



Sabah'ın haberine göre; Erkır kendisine evlenme teklif edince soluğu 'Bursalı Umut'un yanında alan Ebru Gündeş, "Bu evlilik hayırlı olmayacak" diyen genç falcının etkisinde kalarak Osmantan'ın teklifine "Hayır" yanıtını vermiş. Gündeş iş hayatı dışında en çok da özel hayatıyla ilgili şeyleri merak ederek Umut'a fal baktırıyor. Şu sıralar birlikte olduğu Reza Zarrap ile ilgili merak ettiklerini de falcısından öğreniyormuş! Falcısı, Zarrap ile ilişkisinin nikâh masasına uzanacağını söylediği için de dedikodulara göğüs geriyormuş.



BMW hediye



Falcısından çok memnun olduğunu söyleyen Gündeş, geçen yıl yaşadığı olay sırasında Umut'un baktığı falın aynen çıkması üzerine ona son model BMW hediye etmiş.

