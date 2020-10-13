T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Ayrı yaşadığı eşini öldürüp, sevgilisini yaralayan sanığa 'tahrik' indirimi

13 Ekim 2020 19:18

Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, 7 yıl önce, Muğla'da ayrı yaşadığı eşi Sedef Berberoğlu'nu (26) öldürdüğü için Lütfi Sefa Berberoğlu'na Muğla 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve eşinin sevgilisi olduğu ileri sürülen Okan Duran'ı (33) öldürmeye teşebbüsten verilen 15 yıllık hapis cezasını 'tahrik indirimi' olmadığı gerekçesiyle bozdu. Yeniden yargılanan Berberoğlu'na bu defa tahrik indirimi yapılarak eşini öldürdüğü için 24 yıl; Duran'ı öldürmeye teşebbüsten ise 7 yıl hapis cezası verildi. Berberoğlu'na olayda öldürdüğü diğer kişi olan Abdullah Tekin (18) için verilen müebbet hapis cezası ise daha önce onanmıştı.

Toplam 31 yıl hapis cezası verildi

Tahrik indirimi ile cezası toplam 30 yıla indi

ETİKETLER

Sedef BerberoğluLütfi Sefa BerberoğluLütfi Sefa Berberoğlu tahrik indirimiLütfi Sefa Berberoğlu tahriktahrik indirimitahrikOkan DuranAbdullah TekinGülender Kan
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24