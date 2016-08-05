Ayran aşı çorbasının faydaları...

Kilo vermeden sindirimi kolaylaştırmasına kadar pek çok faydası olan bunaltıcı havalarda sağlıklı bir serinlik veren ayran aşı çorbası, zengin besin içeriğine sahip. Acıbadem Maslak Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Özge Öçal, ayran aşı çorbasının muhteşem faydalarını anlattı.

Öçal günde iki kase tüketilebileceğini belirterek “Ayran aşı çorbası sıcak yaz günlerinde hem serinlemek hem de doygunluk sağlamak adına harika bir çorba alternatifi. Ayran aşı çorbası içinde bulundurduğu yoğurt, nohut ve buğdayla yüksek protein, lif ve kalsiyum ile besleyici değeri yüksek, hem diyet yapanların hem sağlıklı beslenenlerin hem de gelişme çağında olan çocukların faydalanabileceği bir besin” dedi.

Kemik ve diş sağlığını destekliyor

Yoğurt sayesinde içerdiği kalsiyumla kemik ve diş sağlığını destekliyor. Ayrıca ileriki yaşlarda kemik yoğunluğunun azalmasının önüne geçiyor. Eğer besinlerden yeterli kalsiyum alınmazsa, kemiklerdeki kalsiyum azalıyor ve vücut gerekli kalsiyumu kemiklerden sağlıyor. Bu da ileriki yaşlarda kemik erimelerine yol açıyor. Ayran aşı çorbası ise adı üzerinde içerdiği yoğurt sayesinde kemik gelişimine destek oluyor.

Kilo vermeye yardımcı oluyor

İçerdiği kalsiyum ile yağ yakımına destek olarak, kilo kaybına yardımcı oluyor. Yapılan çalışmalar yetersiz kalsiyum alanlarda özellikle karın bölgesi yağlanmasının arttığını gösteriyor. Kalsiyum enerji dengesinde görev alan en önemli minerallerden biri. Diyette alınan yağların emilimini azaltarak, bağırsaklardan atılımını kolaylaştırıyor. Yapılan çalışmalar günde 1500 mg kalsiyum tüketenlerin 3 yıl sonunda yağ depolarında yüzde 5-6 azalma olduğunu ortaya koyuyor. Ancak her şeyde olduğu gibi ayran aşı çorbasının da aşırısı zararlı.

Kanserden korunmaya fayda sağlıyor

Ayran aşı çorbasında kullanılan tahıllar protein içeriyor. Bitkisel proteinler, en az hayvansal proteinler kadar değerli ve özellikle vejetaryenlerin protein ihtiyaçlarını karşılamak için mutlaka günlük beslenmede yer verilmesi gerekiyor. Bitkisel protein kaynakları içerdiği fitokimyasallar, antioksidanlar ve lifler sayesinde, kötü kolesterolün düşürülmesine destek olurken, kanserden koruyucu rol de oynuyor. Ayran aşı çorbasındaki buğday ve nohut dışında, diğer kurubaklagil ve tahıllar da bitkisel protein içeriyor.

B vitamini sayesinde hafızayı güçlendiriyor

İçerdiği tahıllar B grubu vitaminlerinden zengin. Özellikle enerji metabolizmasında rol oynayan B1 vitamininin en önemli kaynağı. B1 vitamini, vücuda alınan karbonhidratın yakılarak enerjiye dönüşmesini sağlıyor. Ayrıca kas ve dolaşım sistemi için de oldukça önemli. Yetersizliği durumunda dikkatsizlik, halsizlik ve hafıza zayıflığı görülebiliyor.

Kötü kolesterolü düşürüyor

Beslenme ve Diyet Uzmanı Özge Öçal “Ayran aşı çorbası yüksek lif içeriği sayesinde bağırsaklardan yağ emilimini azaltarak kolesterolün düşürülmesinde faydalıdır. Çözünebilir lifler vücut tarafından sindirilemediği için ince bağırsağa gelerek jel halini alırlar. Burada oluşan jel yapı kolesterolü içine alarak, kolesterol ve ince bağırsak dokularının temasını önler. Böylelikle kolesterol ince bağırsaktan geri emilemeden lifle beraber vücuttan atılır” diyor.

Hazımsızlık ve kabızlığı önlüyor

Kabızlık şikayeti olanlarda, bağırsak hareketlerinin hızlanmasına yardımcı olarak kolay dışkılamaya destek oluyor. Yoğurttan elde edilen ayran aşı çorbası, yoğurdun içerdiği bakteriler sayesinde bağırsak florasının düzenlenmesinde rol alıyor. Bağırsak florasının düzenlenmesi hazımsızlık, kabızlık gibi bir çok bağırsak rahatsızlığının giderilmesini sağlıyor.

Bağışıklığı güçlendiriyor

İçeriğindeki yoğurdun probiyotik etkisiyle beraber bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve vücudun hastalık ve enfeksiyonlara olan direncini artırıyor. Kötü beslenme, stres, sık antibiyotik kullanımı, toksik öğelere maruz kalma gibi birçok etken bağırsaklardaki dost bakterileri etkileyerek sayıca azalmalarına neden oluyor. Bağışıklık sistemimizin yüzde 70'i bağırsaklar tarafından yönetiliyor. Bu yüzden sağlıklı bir bağırsak florası hem bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor hem de bizi hastalıklara karşı koruyor. Ayran aşı yapımında kullanılan yoğurt ise en büyük probiyotik kaynaklarından biri.

Çocuklarda büyümeye katkı sağlıyor

Beslenme ve Diyet Uzmanı Özge Öçal “Ayran aşı vitamin, mineral, lif ve proteinden zengin olduğu için besin değeri oldukça yüksek bir gıdadır ve özellikle çocuklarda büyüme ve gelişmeye destek olmaktadır. İçerisindeki yoğurt, nohut, buğday gibi besinlerle çocukların bağışıklık sistemini, kemik – diş sağlığını, bağırsak sağlığını destekler ve sağlıklı gelişimlerinde destek olur” diyor.