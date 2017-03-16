Aynur Doğan'a ABD'den Akdeniz Müziği Ustası ödülü

Kürtçe müziğin, Türkiye’de ve dünyada en çok tanınan isimleri arasında yer alan Aynur Doğan, ABD’deki Berklee Müzik Okulu tarafından geleneksel olarak verilen Akdeniz Müziği Ustası ödülüne layık görüldü. Ödül, 16 Mart akşamı düzenlenen bir törenle, üniversitenin Akdeniz Müziği Enstitüsü tarafından Doğan'a takdim edilecek.

Enstitünün sanat direktörü Javier Limón “Aynur gibi kariyeri boyunca pek çok zorlukla karşılaşan ve arayışını sabırla sürdüren büyük yeteneklerin farkına vararak, gelecek kuşaktan kadın müzisyenler için bir örnek oluşturmaya çalışıyoruz” dedi.

Akdeniz Müziği Ustası ödülü 2014 yılından beri veriliyor. İlk yıl , flamenko gitaristi Pepe Habichuela ve flamenko şarkıcısı José Mercé tarafından kabul edilen ödül, ertesi yıllarda mızıka sanatçısı Antonio Serrano ve flamenko efsanesi Pepé de Lucía’ya verildi.

Berklee Müzik Okulu hakkında

Dünyada çağdaş müzik alanında eğitim veren en büyük bağımsız okul olarak gösterilen Berklee Müzik Okulu, 1945 yılında ABD'nin Boston şehrinde kuruldu. Daha çok caz ve modern Amerikan müziği alanında verdiği eğitimle bilinen üniversite; rock, flamenko, hip hop, reggae ve salsa gibi tarzlarda da üniversite seviyesinde eğitim veriyor. Yakın bir zaman önce Boston Konservatuarı ile birleşen okulun İspanya’da da kampüsü bulunuyor.

Aynur Doğan & Morgenland Chamber Orchestra: