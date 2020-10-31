Aynur Aydın: Sergio Ramos benimle tanışmak istedi, reddettim!

UçanKuş TV'de Sinan Akçıl'ın "Piyanist" programına katılan şarkıcı Aynur Aydın, Real Madrid ve İspanya Milli Takım kaptanı Sergio Ramos'un kendisiyle tanışmak istediğini iddia etti.

UçanKuş TV’de Cumartesi saat 23.30’da yayınlanacak olan "Piyanist" programında Aynur Aydın, dünyaca ünlü futbolcu Sergio Ramos’la aralarında geçen olayı anlattı.

Sinan Akçıl ve Aynur Aydın koyu bir sohbete dalarken, Aynur Aydın İsveç’te yaşadığı dönemlerde bir otelde kalırken Sergio Ramos’la yaşadığı hikayeyi ise şöyle anlattı: "Sergio Ramos’la aynı otelde kalıyorduk, arkadaşı geldi yanıma ve ‘'amos seninle tanışmak istiyor' dedi. Ben de reddettim. Ben o dönem Sergio Ramos’u tanımıyordum."