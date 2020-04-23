Aynur Aydın: Karantinada Cem Yılmaz'la kalmak isterdim

Son günlerde yaptığı iç çamaşırı paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Aynur Aydın, market çıkışı sohbet ettiği muhabire gülmeye ihtiyacı olduğu için karantinada Cem Yılmaz'la olmak istediğini söyledi.

Koronavirüs salgınından dolayı karantinada olan şarkıcı Aynur Aydın, giymediği sütyenleriyle ilgili yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirdi.

"Serenay Sarıkaya kusura bakmasın ama gülmeye ihtiyacım var"

Milliyet'te yer alan habere göre: Sokağa çıkma yasağından önce Kadıköy'de bir markete giderek ihtiyaçlarını alan Aynur Aydın, kendisini görüntüleyen muhabirlerle sohbet etmeyi de ihmal etmedi.



Şarkıcı, "Hangi ünlüyle karantinada kalmak isterdiniz" sorusuna "Cem Yılmaz'la olmak isterdim. Serenay (Sarıkaya) kusura bakmasın ama gülmeye ihtiyacım var dedi. Yılmaz abi (Erdoğan) de olur" diye yanıt verdi.

"Sütyen paylaşımları bence komikti"

Geçtiğimiz günlerde "Sütyenlerim beni öldü sanıyorlar" çıkışıyla gündeme gelen Aynur Aydın, bu konu hakkında da, "Bence komikti, tepkiler beni ilgilendirmiyor" dedi.