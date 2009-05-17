Aynı yerde 20 dakika arayla 2 kaza

antalya'da Opera Kavşağı'nda 20 dakika arayla meydana gelen kazalarda 3'ü ağır 7 kişi yaralandı. İlk kazada yaralanan Ali Altun'un köpeği Badi'nin başında beklemesi dikkati çekti.



Fatih Caddesi ile Evliya Çelebi Caddesi'nin kesiştiği Opera Kavşağı'nda, saat 11.30'da meydana gelen ilk kazada, Mehmet Ali Çelik (27) yönetimindeki 07 CUN 95 plakalı otomobil ışık ihlali sonucu önce Halil Yavuz adlı yayaya, ardından kaldırım kenarındaki bisikleti üzerinde dinlenmekte olan Ali Altun'a (35) çarpıp ağır yaralanmalarına neden oldu. Kazada yol kenarındaki ağaca çarparak durabilen aracın sürücü Mehmet Ali Çelik ile yanındaki yolcu Orhan Uysal (20) ise hafif yaralandı. Kaza sonrası Ali Altun'a ait Badi adlı köpeğin, sahibinin başında beklemesi dikkati çekti. Ağır yaralanan Halil Yavuz ve Ali Altun özel otomobillerle, Mehmet Ali Çelik ve Orhan Uysal ise 112 ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.



20 dakika sonra ikinci kaza



Kazanın telaşı atlatılmadan aynı yerde 20 dakika sonra ikinci kaza yaşandı. Kavşağa Karacaoğlan Caddesi girişinden gelen Kadir Ünal (45) yönetimindeki 07 EK 764 plakalı otomobil, aynı yönden kavşağa girerken ışık ihlali yapan Murat Kartal'ın kullandığı 07 BTG 36 plakalı motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Murat Kartal ağır, otomobil sürücüsü Kadir Ünal ve yanında seyahat eden Birol Ünal hafif yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

