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Yaşam

Aynı maskeyi birkaç kez kullanan oyuncu Esra Akkaya, enfeksiyon kaptı

10 Haziran 2020 14:56

Oyuncu Esra Akkaya Koronavirüs'ten korunmak için aynı maskeyi birkaç kez kullanınca göz yaşı yolu iltihabı oldu. Akkaya yaşadıklarını Instagram hesabından paylaştı ve takipçilerini dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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