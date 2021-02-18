Aynı bölümü okuyanlar arasında 200 puan fark

Yükseköğretim Programı Atlas verileri, Türkiye'de aynı bölümü okuyan öğrenciler arasındaki puan farkını ortaya koydu. Bölümüne son giren öğrenciler arasında hukukta 234, moleküler biyoloji ve genetikte 206, tıpta 116 puanlık fark bulunuyor.

BirGün'den Mustafa Kömüş'üm haberine göre, kazandıkları bölümle ilgili sorularda sıfırın altında net yapanların sayısı her yıl artıyor. Benzer bir durum aynı bölümü kazanmalarına rağmen aralarında ciddi puan farkları olan öğrencilerde de var. Moleküler biyoloji ve genetik bölümünden tıbba, diş hekimliğinden mimarlığa birçok bölüm için bu durum geçerli. YÖK Atlas verilerine göre aynı bölümde okuyanlar arasında 200’den fazla puanın olduğu öğrenciler dahi var.

Tıp

Tıp fakültesine son sıradan girenler içinde en yüksek puanlı alan kişi 500 tam puanla İstanbul Medipol Üniversitesi’ne girdi. En düşük puanlı kişi ise 384 puanla Atatürk Üniversitesi’ni kazandı. İki kişi arasında 116 puanlık fark bulunuyor.

Diş hekimliği

Diş hekimliği fakültesine son sıradan girenler içinde en düşük puanı alan kişi 355 puanla Bülent Ecevit Üniversitesi’ne girdi. En yüksek puanı alan kişi ise 499 puanla Kapadokya Üniversitesi’nin burslu programında okuyor. Diş hekimliği okuyan bu iki kişi arasındaki fark tam 144 puan.

Moleküler biyoloji ve genetik

Bir dönem kazanması en zor bölümlerden olan moleküler biyoloji ve genetik bölümüne son sıradan giren kişiler arasında en düşük puanı alan kişi yalnızca 292 puan aldı. İstanbul Arel Üniversitesi’nin yüzde 50 elli indirimli bölümüne giren bu kişiden tam 206 puan fazla alarak 498 puanla son sıradakiler içinde en yüksek puan alan kişi ise Acıbadem Üniversitesi’nin burslu programına girdi.

Hukuk

Hukuk fakültelerine en düşük puanla giren kişi 262 puanla Binali Yıldırım Üniversitesi’nde okuyor. Bölümüne son sıradan girenler içinde en yüksek puanı alan kişi ise 496 puanla Yeditepe Üniversitesi’nde öğretim görüyor. İki kişi arasında 234 puanlık fark var.

Gazetecilik

Gazetecilik bölümüne son sıradan girenler içinde en yüksek puanı 479 puanla İstanbul Üniversitesi’ni kazandı. En düşük puanı alan kişi ise 253 puanla Gümüşhane Üniversitesi’ne girdi. İki kişi arasındaki puan farkı ise 226.

Mimarlık

Yine en çok tercih edilen bölümlerden olan mimarlık bölümüne son sıradan giren kişiler arasında en düşük puanı alan kişi yalnızca 312 puan aldı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’ne giren bu kişiden tam 173 puan fazla alarak 485 puanla son sıradakiler içinde en yüksek puan alan kişi ise Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’ne girdi.