T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Aynı aileden 5 kişi, üç hafta içinde Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

31 Mart 2021 19:05

Sakarya Akyazı'da üç hafta içerisinde aynı aileden 5 kişi, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti. Aileden 5 kişinin daha Koronavirüs tedavisi gördüğü öğrenildi.

Akyazı İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı filyasyon ekipleri ailenin diğer fertleri ve yakınlarıyla ilgili çalışma başlattı. (DHA)

Covid-19KoronavirüsSakaryaAkyazıaynı aile
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24