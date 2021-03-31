Aynı aileden 5 kişi, üç hafta içinde Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Sakarya Akyazı'da üç hafta içerisinde aynı aileden 5 kişi, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti. Aileden 5 kişinin daha Koronavirüs tedavisi gördüğü öğrenildi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesine bağlı Hasanbey Mahallesi’nde yaşayan 5 çocuk babası Ahmet Aydın (58), dün tedavi gördüğü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.



Ahmet Aydın'ın cenazesi aynı gün Akyazı'da toprağa verildi. Ahmet Aydın’ın son üç haftada annesi Keziban Aydın, üvey annesi Türkan Aydın ve kız kardeşleri Safiye Aydın Demirtaş ve Emine Aydın Salih’i Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

5 kişi daha tedavi görüyor

Koronavirüs nedeniyle Aydın ailesinden iki kişinin Akyazı ilçesinde evde, üç kişinin ise hastanede tedavi gördüğü belirtildi.

Akyazı İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı filyasyon ekipleri ailenin diğer fertleri ve yakınlarıyla ilgili çalışma başlattı. (DHA)