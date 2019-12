Aynı aileden 3 kişi aynı yerde kazada öldü

ADANA’da, birlikte pazardan döndüğü 52 yaşındaki babaannesi Selma Aytekin’in elini bırakıp, karşı yöne geçmeye çalışan 8 yaşındaki Yaren Aytekin, hızla giden kamyonetin çarpması sonucu can verdi.Torunu gözlerinin önünde trafik kazasına kurban giden babaanne Aytekin, “Nasıl oldu da elimi bıraktın yavrum. Beğendiğin çantayı alamadım, keşke son paramla alsaydım yavrum” diye ağıt yaktı. Daha önce aynı aileden 2 kişinin daha aynı yerde trafik kazasında yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Şahintepe Mahallesi Kozan Yolu Caddesi benzin istasyonu karşısında meydana geldi. Hacı Özcan Sinağ İlköğretim Okulu 2’nci sınıf öğrencisi Yaren Aytekin, babaannesi Selma Aytekin ile evlerinin bulunduğu Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nin karşısındaki Şahintepe Mahallesi’nde pazara gitti. Babaanne ile torunu pazar dönüşü eve gelirken, Kozan Yolu Caddesi’nden karşıya geçmek istedi. Bir kamyonetin geldiğini gören babaanne Selma Aytekin yol kenarında durup beklerken, torunu Yaren babaannesinin elini bırakıp koşmaya başladı. Bu sırada Yaren’e, 39 yaşındaki Ali Özenli yönetimindeki 80 DJ 317 plakalı kamyonet çarptı. Kamyonetin altında yaklaşık 15 metre sürüklenen Yaren, ağır yaralandı. Çağrılan ambulansla Adana Devlet Hastanesi’ne götürülerek ameliyata alınan Yaren, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kamyonet şoförü Özenli ise gözaltına alınarak Sarıçam Polis Merkezi’ne götürüldü.Olayı duyup hastaneye gelen Yaren’in yakınları gözyaşlarına boğuldu. Buruk Mezarlığı’nda işçi olarak çalışan 2 çocuk babası 29 yaşındaki Deniz Aytekin, kızının ölümü üzerine sinir krizleri geçirdi. Baba Aytekin, “Daha sabah birlikteydik. ‘Canım kızım’ deyip, sevdim. Şimdi bizden ayrıldı. Bu acıya nasıl dayanacağım ben” diye gözyaşı döktü. Anne 32 yaşındaki Emine Aytekin de baygınlık geçirdi. Sakinleştirici iğne yapılan Aytekin, güçlükle kendine gelebildi. Torunu gözleri önünde trafik kazasına kurban giden babaanne Selma Aytekin ise, akrabalarının destekleriyle ayakta durabildi. Selma Aytekin, “Kızım, yavrum nasıl oldu da elimi bıraktın. Eline nasıl sarılamadım güzel kızım. Ben bu acıya nasıl dayanacağım? Keşke seni götürmeseydim pazara, keşke sıkı sıkıya tutsaydım elini yavrum. Güzel bir çanta istedin, alamadım yavrum, isteğini yerine getiremedim. Daha seni okula götürecektim. Keşke son paramla sana beğendiğin çantayı alsaydım kızım” diye feryat etti.Kazada hayatını kaybeden Yaren Aytekin’in iki akrabasının da aynı caddede kazada öldükleri belirtildi. Ölen Yaren Aytekin’in dayısının oğlu Sadık Ergül şunları anlattı:“1994 yılında Yaren’in amcası Şeyhmuz Aytekin, aynı caddede bir otomobilin çarpması sonucu ölmüştü. 2003 yılında da, Yaren’in babasının teyzesinin oğlu Celal Acar, yine aynı caddede manav dükkanına bir otomobilin girmesi sonucu yaşamını yitirmişti. Yaren, aynı aileden üçüncü kurban oldu. Ben bu caddede 1990 yılından beri esnaflık yapıyorum. Ben o tarihten bu yana ölenleri sayıyorum. Yaren, bu cadde üzerinde trafik kazasında 1990 yılından beri ölen 40’ıncı kişi oldu.”Yavuz Sultan Selim Mahallesi muhtarı Necdet Sağlam da, burada kazaların önüne geçilmesi gerektiğini belirterek, “Bu bölge adeta ölüm yolu. Her an kaza olabiliyor. Üst geçit sayısı çok az. Daha fazla ölümler olmadan belediyenin bu yola çare bulması gerekiyor” diye konuştu.