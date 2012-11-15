Ayna'nın solisti Cemil Özeren yoğun bakımda

Erhan Güleryüz ile kurduğu Ayna isimli rock grubuyla tanınan Cemil Özeren karaciğer sirozu nedeniyle yoğun bakıma alındı.

Yaklaşık bir yıldır karaciğer tedavisi gören Özeren’in durumu iki hafta önce ağırlaştı. Esenler’deki Hayat Hastanesi’ne yatırılan Özeren, yoğun bakımda tedavi altına alındı. 15 gündür yoğun bakımda olan Özeren’in yakın arkadaşı Destan grubunun solisti Hakan, şarkıcının durumunun ciddiyetini koruduğunu söyledi.

Grubun dağılmasından sonra pek ortalarda görünmeyen Özeren'in uzun süredir maddi sıkıntı içinde olduğu belirtildi.

Ünlü besteci Şehrazat, twitter'dan "Ayna grubunun solisti Cemil Özeren Esenler Hayat Hastanesi'nde ölümle savaşıyor! Kimsesiz ve parasız... Yardım eden arkadaşı yok mu?" diyerek çağrıda bulundu.

Kısa sürede Özeren için yapılan yardım çağrısı kampanyaya dönüştü. Özeren'e Erol Köse'nin yardım eli uzattığı açıklandı.