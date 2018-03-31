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Yaşam

Ayna'nın 'Ölünce Sevemezsem Seni' şarkısı mahkemelik oldu

Köse'ye ödenen telifin durdurulması istendi

31 Mart 2018 22:05

Ayna grubunun solisti Erhan Güleryüz ile 6 yıl önce hayatını kaybeden grubun eski solisti Cemil Özeren’in oğlu Ali Ozan Özeren, MESAM kayıtlarında “Ölünce Sevemezsem Seni” adlı şarkının besteci ve söz yazarı olarak yapımcı Erol Köse'nin de görünmesi nedeniyle Köse'ye dava açtı. Eserin şarkı sözlerinin Erhan Güleryüz'e, bestesinin de Cemil Özeren'e ait olduğunun tespitini istenirken şarkıdan dolayı ödenen tüm telif gelirlerinden şimdilik bin liranın tahlisi talep edildi. 

Erhan Güleryüz Ayna grubunun 20. yılına özel olarak yaptığı “Ayna 20.1” isimli eski parçaların tekrar seslendirildiği albümün yayın aşamasında “Ölünce Sevemezsem Seni” adlı eserin MESAM kayıtlarında bestecisi ve söz sahibi olarak Cemil Özeren ile birlikte davalı Erol Köse’nin göründüğünü fark etti. Erhan Güleryüz’ün adı ise kayıtlarda aranjör olarak yer alıyordu.

Hürriyet'ten Özge Eğribakar'ın haberine göre, İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne açılan dava dilekçesindeki iddialara göre, “Ölünce Sevemezsem Seni” adlı eserin bestecisi Cemil Özeren, halk şairi Karacaoğlan’ın “Şol Dergâhtan Dönsün Yüzüm” adlı eserden işlenmek suretiyle meydana getirilen sözlerin yazarı ise Erhan Güleryüz’dü. Cemil Özeren üniversitede okuduğu dönemde annesinin vefatı üzerine bu eseri annesine ithaf etmişti.

Köse'ye ödenen telifin durdurulması istendi

Erol Köse’nin yalnızca Ayna grubunun ilk dönemlerinde yapımcı olarak yer aldığını dava dilekçesinde anlatan Erhan Güleryüz’ün avukatı, “Erol Köse’nin MESAM nezdinde nasıl besteci ve söz yazarı olarak kaydedildiği ciddi bir muammadır. Bu durum müvekkillerimin en popüler şarkılarından birisinden ciddi bir telif gelirinden mahrum kalmalarına, Erol Köse’nin de ciddi bir gelire kavuşmasına neden olmuştur. Eserin müziği Cemil Özeren’e, sözleri ise Erhan Güleryüz’e aittir. Erol Köse eser sahibi değildir. Davalının MESAM’daki kaydının silinmesini, ihtiyati tedbir kararı verilerek MESAM tarafından davalıya ödeme yapılmamasını, eserin şarkı sözlerinin Erhan Güleryüz, bestesinin Cemil Özeren olduğunun tespiti ile Erol Köse’ye ödenen tüm telif gelirlerinden şimdilik bin liranın davalıdan tahsilini istiyoruz” dedi.

 

 

 

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