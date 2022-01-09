"Aynanın İçinden", yeni çevirisiyle raflarda

Lewis Carroll'un "Alice Harikalar Diyarı'nda" macerasının devamı niteliğindeki "Aynanın İçinden" kitabı, gazeteci ve çevirmen Hüseyin Gündoğdu'nun yeni çevirisiyle İş Bankası Kültür Yayınları'ndan çıktı.

Harikalar Diyarı'ndaki yolculuğunda eşlik edilen Alice, 1871 yılında yayımlanan Aynanın İçinden kitabıyla birlikte bu sefer bizi aynadan geçerek ulaştığı diyara götürüyor. Bu diyarda her şey bir ayna yansıması misali, tersten yaşanmaktadır ve Alice kendini devasa bir satranç oyununun tam ortasında bulur. Piyonluktan kraliçeliğe uzanan yolculuğunda ona birbirinden farklı ve gizemli karakterler eşlik edecek, bilmecelerle dolu şiirler yolunu renklendirecektir.

İş Bankası Kültür Yayınları

Çevirmen: Hüseyin Gündoğdu

Orijinal Adı: Through the Looking-Glass