Ayna: Nedeni de sonucu da siyasi, ancak çok tehlikeli

DTP Genel Başkan Yardımcısı Emine Ayna, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca "terör örgütüne yönelik soruşturma" kapsamında gerçekleştirilen operasyonu değerlendirirken, "Operasyonun nedeni de sonuçları da siyasidir. Ancak çok tehlikelidir. Bunun altında inanın hepimiz kalırız" dedi.



Ayna, Balgat'taki DTP Genel Merkezi önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, söz konusu operasyonun sabaha karşı Diyarbakır, Batman, Mardin ve Tunceli'de gerçekleştiğini, DTP'nin yönetici ve üyelerinin gözaltına alındıklarını söyledi.



Gözaltılar nedeniyle kendilerine herhangi bir açıklama yapılmadığını ifade eden Ayna, "DTP'nin siyaset yapmasının engellendiğini ve seçimlerde elde edilen başarının daha büyük başarılara dönüşmesini engellemeye yönelik bir operasyon olduğunu düşündüklerini" ileri sürdü. Ayna, özetle şunları söyledi:



"Şu anda gerçekleşen 30 yıllık 'Ergenekon' davasının iddianamelerinde geçen fiillerle aynıdır. Yani demokratik siyasetin önü kapatılmaya çalışılıyor.



Yine belirtiyorum. Operasyonun nedeni de sonuçları da siyasidir. Ancak çok tehlikelidir. Bunun altında inanın hepimiz kalırız. Sonuçlarını herkes ciddi şekilde düşünmek zorundadır. İnsanları demokrasi dışında başka bir arayışa itmedir bu... Başka bir şey değildir. Hukuki anlamda mücadelemizi yürüteceğiz ama aynı zamanda siyaseten bunun mücadelesini yürüteceğiz."



Bir gazetecinin "Ergenekon' soruşturması ile aynı zamanda yapılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" şeklindeki sorusuna Ayna, "AKP'nin DTP'ye karşı yürüttüğü tahammülsüzlük olarak değerlendiriyoruz. Herkes Ergenekon ile ilgilenirken kimse DTP'ye yönelik baskıyla ilgilenmeyecek" yanıtını verdi.

