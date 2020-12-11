Ayna grubunun solisti Erhan Güleryüz'den Kültür Bakanı'na tepki: Siz bana video gönderin ben size bin TL vereyim

Ayna Grubu'nun solisti Erhan Güleryüz, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından müzisyenlere destek amacıyla verilecek 1000 TL'ye tepki gösterdi. Erhan Güleryüz, söz konusu yardım projesinin dilencilik olduğunu ve kendisinin bakanlığa yardımda bulunabileceğini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Koronavirüs salgını nedeniyle sanatçılara 1000 TL yardım vereceklerini açıklamıştı.

Erhan Güleryüz'ün bakanlığa tepkisi şöyle:

Güleryüz’ün açıklamalarının tamamı :

Sayın Kültür Bakanım. Bütün müzisyenlere, MSG, MESAM, Miyor 1(Müzik Yorumcuları Meslek Birliği) ve diğer kurumlar üzerinden mesaj göndermişsin. Demişsiniz ki bir proje kapsamında bize video gönderin, biz de size para verelim. Dilenin demişsiniz yani. Canım Bakanım, sen bana bir video gönder ben sana 1000 lira göndereyim. "40 YILDIR MÜZİĞE HİZMET EDİYORUM" İnsanların aç yaşadığı bir ülkede sanatı ayakta tutmaya çalışan insanları dilenci yerine koyamazsınız. Bu arada MSG, MESAM, Miyor 1 siz nasıl temsilcisiniz. Beni dilenci yerine koyacaksınız. Ben 40 yıldır müziğe hizmet ediyorum. Atanmış bir insanın beni dilenci konumuna koymasına izin vermiyorum. Biz toplayıp para gönderelim, zaten halktan para toplamayı biliyorsunuz. Müzisyenlerin 83 milyon için canı kurban, sizler gibi değiliz biz.