AYM'nin ret kararına Deniz Seki'den cevap

Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan cezaevinde yatan Deniz Seki, mahkumiyet kararının yeniden değerlendirilmesini talep etmişti. Anayasa Mahkemesi, 6 yıl 3 ay hapse mahkum edilen ünlü şarkıcı Deniz Seki'nin yaptığı bireysel başvuruyu reddetti. Yüksek Mahkeme, Seki'nin başvurusundaki kanuni hâkim güvencesi ve tanık sorgulama hakkı ile delillerin elde edilmesi ve değerlendirilmesinin adil olmadığı iddiasını da "açıkça dayanaktan yoksun" bularak reddetti.



AYM'nin kararının ardından Deniz Seki kararla ilgili görüşlerini avukatı aracılığıyla bildirdi.

Deniz Seki'nin kararla ilgili, "Masum insanlardan en ağır suçların mahkumu sonucuna ulaşan hukuk düzeninin benim suçsuzluğumu tesis edememesine maalesef şaşırmadım. İnsanlar bilmeli ki sanıklar dışarıda mağdurlar içeride. Ben ne yapmadığımı en iyi bilenim, er ya da geç bunun ortaya çıkacağına da inanıyorum. Ben hayatımda insanlar için sadece beste yaptım ve şarkı söyledim; bugün hapsedilen şarkılarımdır; masum insanların hukuk düzenine duyduğu güvendir. Benim yargı sürecimdeki savcı hakimlerin bugün nerede olduklarına bakılırsa hangi düşüncelerle bu süreci yönettikleri de anlaşılacaktır. Ben suçsuzluğumu bilerek sevenlerime şunu haykırıyorum, dünya dönüyor "dediği öğrenildi.