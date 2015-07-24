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AYM'den gerekçeli karar: Okul dışı alternatifler sağlanmadan dershaneleri kapatmak teşebbüs özgürlüğüne aykırı!

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, 'AYM gerekçeli kararda o hatasını düzeltecektir' demişti

24 Temmuz 2015 12:14

Anayasa Mahkemesi, dershanelerin kapatılması düzenlemesinin iptali yönündeki kararının gerekçesini yayımladı. AYM, iptale gerekçe olarak, eğitim ve öğrenim hakkının engellenmesi, özel teşebbüs özgürlüğünün korumasız bırakılması ve ölçülülük ilkesine aykırılığı gösterdi.

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) gerekçeli kararı resmi gazete'de yayımlandı. AYM, öğrencilerin giriş sınavlarına hazırlık ihtiyacını karşılayacak okul dışı alternatif imkanlar sağlanmadan dershanelerin kapatılmasınının  eğitim ve öğretim hakkına yönelik ölçüsüz bir sınırlama olduğunu vurguladı.

Düzenlemeyle dershanelerin doğurduğu sakıncalara yönelik önlemler alınmak yerine tamamen yasaklanmasının okul dışı özel kurumlardan eğitim alma imkanını ortadan kaldığını da belirten Anayasa Mahkemesi, bu nedenle düzenlemenin eğitim ve öğretim hakkını ihlal ettiğine karar verdi.

Yüksek Mahkeme tüm dershanelerin kapatılmasının özel teşşebbüs özgürlüğünü korumasız bırakacağını da vurguladı. 

 

Nabi Avcı, 'AYM gerekçeli kararda o hatasını düzeltecektir' demişti

 

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Anayasa Mahkemesi'nin dershanelerin kapatılmasını öngören yasal düzenlemeyle ilgili verdiği iptal kararına ilişkin olarak, "Şu anda AYM'nin iptal kararı varsa bununla birlikte dershaneler hükümsüz hale gelecek. Kanunda karşılıkları yok. AYM bu durumu sonradan fark etti" dedi. "İptal kararıyla ilgili gerekçede 'bu kurumların dershane olarak değil kurs olarak devam edeceği' bilgisi olacağına dair duyumumuz var" diyen Avcı, "Özel okul ruhsatı almamış olanların durumlarında, bugün dershane adı altında karşılığı yok" ifadesini kullandı.

 

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