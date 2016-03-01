AYM'den Dündar ve Gül'le ilgili 'hak ihlali' kararından sonra ortaya atılan iddialara yalanlama

Anayasa Mahkemesi, Can Dündar ve Erdem Gül'le ilgili 'hak ihlali' kararının ardından mahkeme başkanı ve bir üyesi arasında geçtiği öne sürülen bir diyaloğa ilişkin yapılan haberlere, "Mahkememizin vicdanını ipotek altına almaya yönelik" diyerek tepki gösterdi.

Radikal'in haberine göre, Anayasa Mahkemesi, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ile Ankara Temsilcisi Erdem Gül'ün tahliyesinin önünü açan 'hak ihlali' kararının ardından başlayan tartışmalarla ilgili bir açıklama yaptı.

Yüksek Mahkeme'nin gazeteciler Can Dündar ve Erdem Gül hakkında verdiği kararla ilgili çıkan haberlere dikkat çekilen açıklamada şöyle dendi:

"28-29 Şubat 2016 tarihlerinde bazı basın ve yayın organlarında Mahkememiz Genel Kurulunun karara bağladığı bir bireysel başvuru ile ilgili olarak anılan başvurunun müzakereleri yapılırken Mahkememizin Başkanı ile bir üyesi arasında görüşmenin ertelenmesi konusunda bir diyalog geçtiği iddia edilmiştir. Bu iddia tamamıyla gerçek dışıdır. Mahkememizin vicdanını ipotek altına almaya yönelik bu yayınları kınıyoruz."