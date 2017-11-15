AYM'den Berrak Tüzünataç ve Şahan Gökbakar'ın görüntülerine ilişkin karar: Terasta özel hayat olmaz

Anayasa Mahkemesi, Şahan Gökbakar’la balkonda öpüşürken çekilen görüntüleri haber yapılan Berrak Tüzünataç’ın "Maddi ve manevi varlığının korunması hakkı"nın ihlal edilmediğine karar verdi. Karar'da "özel hayatlarının toplumun belli kesiminin merakını cezbettiği" kaydedildi.

2010 yılında Beşiktaş’taki evinin balkonunda Şahan Gökbakar’la öpüşürken görüntüleri basına yansıyan Berrak Tüzünataç, "Yakınlaştırma yöntemi uygulanarak çekilen mahrem görüntü ve fotoğraflarının yayınlanması nedeniyle, şeref ve itibarının zedelendiği" gerekçesiyle haber yapan kanallara 50 bin liralık dava açmıştı. Açtığı davalar reddedilen oyuncu, bu kez "Özel hayata saygı hakkının ihlal edildiği" gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulundu.

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü’nün karara bağladığı başvuru, Resmi Gazetede yayımlandı. Yüksek Mahkeme, Tüzünataç’ın ‘Maddi ve manevi varlığının korunması hakkı’nın ihlal edilmediğine karar verdi.

Önlem bireye ait



Tüzünataç’ın oyuncu olduğu ve sanatçıların özel hayatlarının toplumun belli kesiminin merakını cezbettiği kaydedilen kararda, “Kişinin başkaları tarafından görülebileceğini bilerek, mahrem alanda kalması gereken aktivitelerini balkona taşıması durumunda bunların başkalarınca görülebildiğinden şikayet etme hakkı söz konusu olamaz. Zira mahremiyetin korunması ve mahrem alana ilişkin hususların alenileşmesinin önlenmesi sorumluluğu öncelikle bireyin kendisine aittir” ifadeleri kullanıldı.

Kararda, “Konutuna girilmeksizin, sokaktan çekilmiş olması ve çekilenlerin sanatçı kişiliği dikkate alındığında basın özgürlüğünün sınırları içinde kaldığı değerlendirilmektedir” cümleleri yer aldı.